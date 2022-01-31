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Украина играет четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция

Футзал
Обновлено
(3 голосов)

Подопечные Косенко попытаются войти в историю

Украина играет четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция

Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.

Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов

Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан - Украина 0:1

Голы: Шотурма (15, пен)

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие
18 Дуглас с выгодной позиции пробил выше ворот. Мало что получается у нашего соперника и в этом заслуга украинцев.
17 Позле забитого мяча подопечные Косенко начали играть активнее. Кзахи пока не могут прийти в себя.
16 Очень важный мяч мы забили по такой игре. Активный прессинг от Корсуна принёс свои плоды.
15 Пенальти! Валиуллин завалил Корсуна. Шотурма переиграл Игиту!!!
15 Близится к завершению первый тайм, а команды всего лишь три раза пробили в створ ворот. Очень аккуратно играют соперники.
14 Украинцы сейчас больше начали контролировать мяч, но пока опасных моментов создать не можем.
12 Несколько раз пробивал Лебедь, но мяч в створ ворот не летит. Рваный темп в нашем матче.
11 Опасно пробивал Ципун Игита, но отразил удар голкипера сборной Казахстана.
11 Уже 4 нарушения правил у сборной Украины. Нужно играть аккуратнее нашим футзалистам.
10 В первой половине тайма с конструктивом у нашей сборной проблемы.
9 Очень опасно было возле наших ворот. Мяч после удара Турсагулова попал в штангу. Первый опасный момент в матче.
8 У подопечных Косенко пока всего четыре удара. Голевых моментов у нас не было. Очень аккуратная игра.
7 Украинцы грамотно играют в защите, не даём соперникам свободных зон.
6 Команды обменялись ударами, но Кнауб и Чернявский в створ не попали.
5 Вратарь сборной Казахстана активно подключается в атаку, но словить на этом соперников у нас пока не получается.
4 По первым минутам заметно, что казахи будут сегодня играть первым номером. С выходом из защиты в атаку у нашей команды пока что проблемы.
2 Команды не рискуют, голкиперы пока что остаются без работы.
1 Казахи активно начали игру, но пока что без ударов по воротам. У наших мяч не держится
Матч начался! Болеем за нашу сборную.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
31.01.2022 в 21:29
А на главной почему не видно он-лайн трансляцию?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 20:11
Игуита
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