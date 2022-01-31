Украина играет четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция
Подопечные Косенко попытаются войти в историю
Асоціація футзалу України
В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.
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Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов
Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.
Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун
Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.
Казахстан - Украина 0:1
Голы: Шотурма (15, пен)
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|18
|Дуглас с выгодной позиции пробил выше ворот. Мало что получается у нашего соперника и в этом заслуга украинцев.
|17
|Позле забитого мяча подопечные Косенко начали играть активнее. Кзахи пока не могут прийти в себя.
|16
|Очень важный мяч мы забили по такой игре. Активный прессинг от Корсуна принёс свои плоды.
|15
|Пенальти! Валиуллин завалил Корсуна. Шотурма переиграл Игиту!!!
|15
|Близится к завершению первый тайм, а команды всего лишь три раза пробили в створ ворот. Очень аккуратно играют соперники.
|14
|Украинцы сейчас больше начали контролировать мяч, но пока опасных моментов создать не можем.
|12
|Несколько раз пробивал Лебедь, но мяч в створ ворот не летит. Рваный темп в нашем матче.
|11
|Опасно пробивал Ципун Игита, но отразил удар голкипера сборной Казахстана.
|11
|Уже 4 нарушения правил у сборной Украины. Нужно играть аккуратнее нашим футзалистам.
|10
|В первой половине тайма с конструктивом у нашей сборной проблемы.
|9
|Очень опасно было возле наших ворот. Мяч после удара Турсагулова попал в штангу. Первый опасный момент в матче.
|8
|У подопечных Косенко пока всего четыре удара. Голевых моментов у нас не было. Очень аккуратная игра.
|7
|Украинцы грамотно играют в защите, не даём соперникам свободных зон.
|6
|Команды обменялись ударами, но Кнауб и Чернявский в створ не попали.
|5
|Вратарь сборной Казахстана активно подключается в атаку, но словить на этом соперников у нас пока не получается.
|4
|По первым минутам заметно, что казахи будут сегодня играть первым номером. С выходом из защиты в атаку у нашей команды пока что проблемы.
|2
|Команды не рискуют, голкиперы пока что остаются без работы.
|1
|Казахи активно начали игру, но пока что без ударов по воротам. У наших мяч не держится
|Матч начался! Болеем за нашу сборную.
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