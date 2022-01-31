Украина играет четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция

В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.

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Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов

Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан - Украина 0:1

Голы: Шотурма (15, пен)

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм