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Пробили стену! Украина выходит в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Футзал
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(4 голосов)

Впервые с 2005 года!

Пробили стену! Украина выходит в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

13 игроков в заявке - это самая широкая обойма, которую Александр Косенко мог задействовать на нынешнем Евро после первого тура. Ряд игроков вылетали на второй и третий поединок из-за положительных тестов на коронавирус, по этой же причине сейчас снова не сыграл Фаренюк.

Накануне игры спрашивал у нашего главного тренера, готова ли сборная ментально к выходу в полуфинал. Коуч сказал, что была готова и четыре года назад, и шесть, но постоянно чего-то не хватало. Однако старт этого поединка получился очень нервным. Причём, не только с нашей стороны. И украинцы, и казахстанцы в дебютные десять минут действовали сумбурно и очень скованно. С тревогой на результат. И это отчасти удивительно: с португальцами ответственность была намного выше, а наша команда действовала намного увереннее в себе.

Казахстанцы традиционно били очень много, используя практически каждую возможность для удара. И не менее традиционно активно использовали своего вратаря-моталу Игиту, который на нынешнем Евро уже забивал. Наши ребята больше использовали быстрые отрывы, когда появлялась такая возможность.

Первый реальный шанс на гол получили казахстанцы: Журба снова - уже не впервые на нынешнем Евро - не уследил за своим оппонентом, дав возможность Турсагулову развернуться и пробить из-под украинца в стойку. Следом уже Цыпуну пришлось играть на реакцию, справившись с подрезкой.

Проблемой для нас стали ещё и четыре фола, набранные к десятой минуте. Поэтому пришлось играть очень осторожно, дабы не нарваться на пятый или шестой.

Мы со своей задачей справились, а вот казахстанцы - нет. Первое же нарушение для "ястребов" стало роковым: нарушение на Корсуне было в пределах штрафной, и пока Игита искал мяч возле левой стойки, Шотурма пробил практически по центру.

Вторым по эмоциональности был момент имени Чернявского. Наш универсал обойкрал соперника на чужой половине поля, ушёл от двоих, но зарядил в штангу казахстанских ворот.

Только перед свистком на перерыв казахстанцы с Игитой раскатали лишнего, вывели Дугласа на удар с десяти метров, но снова стойка была за нас. На табло к перерыву 0:1, а по каркасам ворот 2:1.

Вторая половина также началась достаточно нервно. Ясно, что нам хотелось счёт любой ценой сохранить, а соперник пытался спастись. Чаша весов практически окончательно свалилась на нашу сторону на пятой минуте второго тайма: Зварич, травмированный Зварич, вывел Корсуна один на один, Игорь одним касанием принял, а вторым пробил мимо Игиты. А вот выдохнуть мы чуть смогли, когда Зварич отправил мяч в пустые ворота: Игита застрял в мёртвой зоне, подарив нам гол.

Совсем хорошо стало бы на душе, реализуй мы "три в одного", а Абакшин и Журба попали дальними ударами в пустую рамку, но в эти моменты счастье было не на нашей стороне.

В ответ же Дуглас наконец-то нашёл свой гол: из зоны правого полусреднего казахстанский бразилец метров с девяти пробил в цель.

А потом пошли качели: благодаря пятому полевому и давлению казахстанцы забили в наши ворота ещё два. Но! Дальние удары от своих ворот Разуванова и Лебидя позволили сохранить дистанцию в два мяча.

Безумно эмоциональная победа украинцев. И безумно важная. Она показала, что мы в футзале всё-таки чего-то ещё стоим кроме банальных выходов в восьмёрку. Дальше будет Россия либо Грузия. Да и, честно говоря, неважно, кто из них нам попадёт. Главное, чтобы мы опять выиграли.

Казахстан - Украина 3:5
Голы: Дуглас 34, Оразов 38, Оразов 40 - Шотурма 15 (пен.), Корсун 25, Зварич 30, Разуванов 39, Лебидь 39
Казахстан: Игита, Дуглас, Кнауб, Оразов, Турсагулов. Запас: Атантаев, Карагулов, Токаев, Акбаликов, Валиуллин, Есенаманов, Сагындыков.
Украина: Цыпун, Зварич, Корсун, Чернявский, Шотурма. Запас: Савенко, Абакшин, Журба, Лебидь, Педяш, Радевич, Разуванов, Сирый.
Предупреждения: Турсагулов 23

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Казахстана по футзалу
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Комментарии (23)
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download1 (huyersk)
31.01.2022 в 23:34
Футзалом дуже не цікавлюсь, був здивваний побачити Казахів однією з провідних збірних світу. Відразу спало на думку натуралізація, як у Азербайджані. Гадаю, одним з факторів перемоги було те, що проти нас грав хоч і гранд, але ж вони Казахи тим не меньш! А чим ми можемо бути гіршими за них?Думаю проти умовних Іспанії чи Португалії у хлобців не було б такої віри у перемогу! Вітаю, Україно!
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2022 в 23:32
Я не вірив в нашу збірну. Наказали. Так мені і треба!
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0
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Харьковчанин (Харків)
31.01.2022 в 23:29
я не фахівець, але постійно атакуючий воротар повинен був бути покараний за своє нахабство, хоча це може бути така бразильсько-атакуюча тактика яка зі слабими командами працює
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0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.01.2022 в 23:16
Завтра за Грузию! Lelolelo Sakartvelo!
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+1
0
Lion Killer (Львів)
31.01.2022 в 23:06
молодці хлопаки. Шикарний матч. Купа приємних емоцій. Півфінал так півфінал!
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+2
0
тутти-10 (Сумська область)
31.01.2022 в 23:05
Не хочеться зараз псувати настрій, але є передчуття, що скоро спливе малохольне любитель шашлику і буде "вітати" пацанів з перемогою
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+2
-3
Lion Killer (Львів)
31.01.2022 в 23:05
а шо йому казахів вітати?)
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2022 в 23:30
Срати на нього. Він не вболівальник.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
31.01.2022 в 23:03
Отличная игра, молодцы, так держать
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
31.01.2022 в 22:50
Казахи после 0-2 вынуждены были играть авантюрно, что нам и помогло. Но это не умаляет достижение нашей сборной. 2-0 над казахами надо было еще сделать. Молодцы.
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+4
0
Mexxxxx (Просяная)
31.01.2022 в 22:59
А когда в первом тайме при 0:0 они уже впятером с вратарем играли, это как назвать. Занесло по ходу ребят, думали могут позволить себе, играют же с аутсайдером. Теперь до свидания.
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+6
0
metall5291 (Kharkiv)
31.01.2022 в 23:26
Всё правильно.
0
0
oleg dynamo (львівська)
31.01.2022 в 22:49
а скільки наші ще не забили,,,думав все,,,а ні дотерпіли...браво
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+5
0
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
31.01.2022 в 22:46
!!!!!
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
31.01.2022 в 22:42
Ааааааааа !!!!! Немає слів))))
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+5
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
31.01.2022 в 22:42
СУПЕР МАТЧ !!!!! После первого мяча появилась уверенность, что Победим). Не ошибся) МОЛОДЦЫ РЕБЯТА !!!! Чувствовался Настрой и Уверенность в своих Силах) Бог был с Нами !!! УКРАИНА ВПЕРЕД!!!!
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+7
0
Kela (Одесса)
31.01.2022 в 22:41
при счете 2-3 было ощущение что посыпались, хорошо что забили два потом всех с победой
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+6
0
каноист (Мариуполь)
31.01.2022 в 22:41
Кстати париматч давал на победу казахов 67%как то так!))))
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2022 в 22:40
Валидольно но молодцы
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+7
0
каноист (Мариуполь)
31.01.2022 в 22:39
Ну молодцы,но сколько прощали их,хоть половину моментов забили бы и тему полуфинала можно было закрывать,а так, чуть пришлось поволноваться,ура,браво Украина!
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+4
0
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jeremi33-3 (Сумы)
31.01.2022 в 22:39
Браво! Молодці хлопці! Вітаю з виходом до 1/2 ЧЄ.Тепер чекаємо, хто попаде нам: грузини чи москалі.
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+7
0
Mexxxxx (Просяная)
31.01.2022 в 22:38
Та красавцы!!! Молодцы! А то вышли казахи, вольготно, типа многократные чемпионы мира, а как же по рейтингу выше. Та и казахи с натяжкой, сборная половина легионеров. А наши четко и по плану.
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+7
0
Лекарь (село Дарница)
31.01.2022 в 22:37
Это было круто. Выстояли. И таки смогли наказать Казахстан за игру в 5 полевых. Молодцы!
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+8
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