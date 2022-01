Пробили стену! Украина выходит в полуфинал Евро-2022 по футзалу

13 игроков в заявке - это самая широкая обойма, которую Александр Косенко мог задействовать на нынешнем Евро после первого тура. Ряд игроков вылетали на второй и третий поединок из-за положительных тестов на коронавирус, по этой же причине сейчас снова не сыграл Фаренюк.

Накануне игры спрашивал у нашего главного тренера, готова ли сборная ментально к выходу в полуфинал. Коуч сказал, что была готова и четыре года назад, и шесть, но постоянно чего-то не хватало. Однако старт этого поединка получился очень нервным. Причём, не только с нашей стороны. И украинцы, и казахстанцы в дебютные десять минут действовали сумбурно и очень скованно. С тревогой на результат. И это отчасти удивительно: с португальцами ответственность была намного выше, а наша команда действовала намного увереннее в себе.

???????? Will Kazakhstan recover from this two-goal deficit?#FutsalEURO pic.twitter.com/lDHTLRNa3j