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Футзал. Сборная Украины в полуфинале Евро-2022 сыграет с победителем пары Россия - Грузия

Футзал
Обновлено
(3 голосов)

Будет жарко

Футзал. Сборная Украины в полуфинале Евро-2022 сыграет с победителем пары Россия - Грузия

UEFA Futsal

Новина українською

Сборная Украины по футзалу сыграла матч 1/4 финала Евро-2022.

В понедельник, 31 января, подопечные Александра Косенка играли с Казахстаном.

Несмотря на предматчевые прогнозы, сборная Украины уверенно обыграла грозного соперника – 5:3.

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Таким образом, в 1/2 финала сборная Украины сыграет с победителем пары Россия/Грузия (матч состоится во вторник).

Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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Комментарии (10)
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download1 (huyersk)
31.01.2022 в 23:24
Козаки поклали казах
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+1
0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
31.01.2022 в 22:50
Півфінали відбудуться 4 лютого.
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
31.01.2022 в 22:48
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!
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+3
-1
Bandura (Klagenfurt)
31.01.2022 в 22:48
надіюсь хоч футзалісти з мокшою спільних фоточок робити не будуть як деякі магучі…
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+5
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
31.01.2022 в 22:45
Слава Україні смерть московітам!
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+5
-1
avatar
Prideman (Lviv)
31.01.2022 в 22:42
Полуфиналы состоятся в пятницу, 31 января. Так сьогодні ж пятниця 31 січня)))
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0
0
download1 (huyersk)
31.01.2022 в 22:41
Ну Рашка обіграє грузин, будемо відвертими. Півфінал відбудется ?? :O
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2022 в 23:06
Матч покаже..
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0
0
Djon (Киев)
31.01.2022 в 22:41
Молодці хлопці! Порадували!
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+4
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
31.01.2022 в 22:40
КРАСЕНІ!!!
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+5
0


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