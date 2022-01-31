Футзал. Сборная Украины в полуфинале Евро-2022 сыграет с победителем пары Россия - Грузия
Будет жарко
UEFA Futsal
Сборная Украины по футзалу сыграла матч 1/4 финала Евро-2022.
В понедельник, 31 января, подопечные Александра Косенка играли с Казахстаном.
Несмотря на предматчевые прогнозы, сборная Украины уверенно обыграла грозного соперника – 5:3.
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Таким образом, в 1/2 финала сборная Украины сыграет с победителем пары Россия/Грузия (матч состоится во вторник).
Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.
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