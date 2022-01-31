Сборная Украины по футзалу впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал Евро

Сборная Украины по футзалу сыграла матч 1/4 финала Евро-2022. В понедельник, 31 января, подопечные Александра Косенка играли с Казахстаном.

Несмотря на предматчевые прогнозы, сборная Украины обыграла грозного соперника – 5:3.

Таким образом, наша национальная команда впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал турнира. Последний раз сборная Украины доходила до такой стадии Евро в 2005 году.

Напомним, что в 1/2 финала сборная Украины сыграет с победителем пары Россия/Грузия (матч состоится во вторник). Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.