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Сборная Украины по футзалу впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал Евро

Футзал
(2 голосов)

Это действительно достижение

Сборная Украины по футзалу впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал Евро

UEFA Futsal

Новина українською

Сборная Украины по футзалу сыграла матч 1/4 финала Евро-2022. В понедельник, 31 января, подопечные Александра Косенка играли с Казахстаном.

Несмотря на предматчевые прогнозы, сборная Украины обыграла грозного соперника – 5:3.

Таким образом, наша национальная команда впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал турнира. Последний раз сборная Украины доходила до такой стадии Евро в 2005 году.

Напомним, что в 1/2 финала сборная Украины сыграет с победителем пары Россия/Грузия (матч состоится во вторник). Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 23:05
молодцы но не попадать в пустые ворота стыдно --на тренеровках отрабатывайте удары --чаще бейти по воротам --удачи --игра была на нервах но справились
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