Сборная Украины по футзалу впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал Евро
Это действительно достижение
UEFA Futsal
Сборная Украины по футзалу сыграла матч 1/4 финала Евро-2022. В понедельник, 31 января, подопечные Александра Косенка играли с Казахстаном.
Несмотря на предматчевые прогнозы,
Таким образом, наша национальная команда впервые за последние 17 лет пробилась в полуфинал турнира. Последний раз сборная Украины доходила до такой стадии Евро в 2005 году.
Напомним, что в 1/2 финала сборная Украины сыграет с победителем пары Россия/Грузия (матч состоится во вторник). Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 23:05
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