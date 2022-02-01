"Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном

Вчера, 31 января, сборная Украины по футзалу обыграла в четвертьфинале чемпионата Европы национальную команду Казахстана (5:3).

После окончания поединка тренерский штаб и игроки не скрывали своих ярких и светлых эмоций, весь автобус гудел от празднований. Наставник команды Александр Косенко, капитан "сине-желтых" Петр Шотурма, остальные футзалисты и ассистенты – все до последнего пели знаменитую песню Владимира Ивасюка "Червона рута".

Далее подопечные Косенко сыграют против победителя пары Грузия – Россия. Это будет полуфинал, он запланирован на пятницу, 4 февраля. Выход в полуфинал турнира стал для сборной Украины по футзалу первым за последние 17 лет.