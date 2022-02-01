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"Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном

Футзал
(3 голосов)

Чистое счастье

"Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 31 января, сборная Украины по футзалу обыграла в четвертьфинале чемпионата Европы национальную команду Казахстана (5:3).

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После окончания поединка тренерский штаб и игроки не скрывали своих ярких и светлых эмоций, весь автобус гудел от празднований. Наставник команды Александр Косенко, капитан "сине-желтых" Петр Шотурма, остальные футзалисты и ассистенты – все до последнего пели знаменитую песню Владимира Ивасюка "Червона рута".

Далее подопечные Косенко сыграют против победителя пары Грузия – Россия. Это будет полуфинал, он запланирован на пятницу, 4 февраля. Выход в полуфинал турнира стал для сборной Украины по футзалу первым за последние 17 лет.

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В статье: Петр Шотурма сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
01.02.2022 в 10:16
Молодці!мо вам повага.
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