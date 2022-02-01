"Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном
Чистое счастье
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 31 января, сборная Украины по футзалу обыграла в четвертьфинале чемпионата Европы национальную команду Казахстана (5:3).
После окончания поединка тренерский штаб и игроки не скрывали своих ярких и светлых эмоций, весь автобус гудел от празднований. Наставник команды Александр Косенко, капитан "сине-желтых" Петр Шотурма, остальные футзалисты и ассистенты – все до последнего пели знаменитую песню Владимира Ивасюка "Червона рута".
Далее подопечные Косенко сыграют против победителя пары Грузия – Россия. Это будет полуфинал, он запланирован на пятницу, 4 февраля. Выход в полуфинал турнира стал для сборной Украины по футзалу первым за последние 17 лет.
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