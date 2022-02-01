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Футзал. Украина в полуфинале Евро-2022 сыграет с Россией

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Россияне в четвертьфинале прошли Грузию

Футзал. Украина в полуфинале Евро-2022 сыграет с Россией

UEFA Futsal

Новина українською

Сегодня, 1 февраля в Нидерландах состоялись два четвертьфинальных матче футзального Евро-2022, в одном из которых в противостоянии Грузии и России определялся соперник сборной Украины по полуфиналу.

Первый тайм матча прошел с преимуществом россиян, однако грузины неплохо оборонялись и смогли отстоять ворота.

После перерыва игра повеселела – россияне открыли счет, однако Грузия быстро сравняла счет.

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И все-таки россияне смогли забить второй гол, а за 6 секунд до конца, когда грузины выпустили пятого полевого, забросили и третий в пустые ворота – 3:1.

Таким образом, именно с Россией сборная Украины сыграет в полуфинале, который состоится в пятницу, 4 февраля.

Россия – Грузия 3:1

Голы: Ниязов (23), Чишкала (28, 40) – Бруно Петри (24)

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (15)
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ascent (Луксор)
01.02.2022 в 20:16
Бойкотировать, как бойкотировали чемпионат в России по пляжному футболу...
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 20:16
І ти також п н х...
Ответить
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
01.02.2022 в 20:18
Что, не надо бойкотировать, тогда почему раньше бойкотировали? Или ты уже с ними помирился?
0
-1
vgolovan (полтава)
01.02.2022 в 20:14
а если все начнут давить на игроков политическим прессом то точно проиграем
Ответить
+1
-1
vgolovan (полтава)
01.02.2022 в 20:12
главное - это показать хороший футбол и выиграть просто без политики
Ответить
+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.02.2022 в 20:12
100%
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 20:15
п н х, крисянин...
0
-2
SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 20:11
Я почему-то уверен что эту игру будут смотреть люди которые вообще футбол а тем более футзал ни когда не смотрят! Вперед жовто-сині))
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+3
-1
xapyga (Запорожье)
01.02.2022 в 20:19
ошибаешься, ее не будут смотреть даже 50% те что большим футболом хоть как то интересуются. Но нашим конечно победы!
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0
0
Djon (Киев)
01.02.2022 в 20:10
Впевнений, що місцеві будуть підтримувати Україну.
Ответить
+2
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
01.02.2022 в 20:06
От мені цікаво для чого слово росія писати з великої літери?Вони того не варті.
Ответить
+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2022 в 20:07
Етнічно правильно: мокшанське болото.
Ответить
+4
-2
Djon (Киев)
01.02.2022 в 20:05
Хлопці, ви просто повинні винести парашку. Це питання гідності.
Ответить
+7
-2
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 20:04
Однозначно треба рвати рашистів...
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2022 в 19:59
Звезда как цапам...
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+5
-2


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