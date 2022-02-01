Футзал. Украина в полуфинале Евро-2022 сыграет с Россией

Сегодня, 1 февраля в Нидерландах состоялись два четвертьфинальных матче футзального Евро-2022, в одном из которых в противостоянии Грузии и России определялся соперник сборной Украины по полуфиналу.

Первый тайм матча прошел с преимуществом россиян, однако грузины неплохо оборонялись и смогли отстоять ворота.

После перерыва игра повеселела – россияне открыли счет, однако Грузия быстро сравняла счет.

И все-таки россияне смогли забить второй гол, а за 6 секунд до конца, когда грузины выпустили пятого полевого, забросили и третий в пустые ворота – 3:1.

Таким образом, именно с Россией сборная Украины сыграет в полуфинале, который состоится в пятницу, 4 февраля.

Россия – Грузия 3:1

Голы: Ниязов (23), Чишкала (28, 40) – Бруно Петри (24)