Футзал. Украина в полуфинале Евро-2022 сыграет с Россией
Россияне в четвертьфинале прошли Грузию
UEFA Futsal
Сегодня, 1 февраля в Нидерландах состоялись два четвертьфинальных матче футзального Евро-2022, в одном из которых в противостоянии Грузии и России определялся соперник сборной Украины по полуфиналу.
Первый тайм матча прошел с преимуществом россиян, однако грузины неплохо оборонялись и смогли отстоять ворота.
После перерыва игра повеселела – россияне открыли счет, однако Грузия быстро сравняла счет.
И все-таки россияне смогли забить второй гол, а за 6 секунд до конца, когда грузины выпустили пятого полевого, забросили и третий в пустые ворота – 3:1.
Таким образом, именно с Россией сборная Украины сыграет в полуфинале, который состоится в пятницу, 4 февраля.
Россия – Грузия 3:1
Голы: Ниязов (23), Чишкала (28, 40) – Бруно Петри (24)
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