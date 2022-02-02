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Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу

Футзал
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Такой матч пропустить нельзя

Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная по футзалу уже показывает лучший результат на чемпионатах Европы за последние 17 лет: наша команда добралась до полуфинала. Но останавливаться на достигнутом однозначно не стоит. К тому же, впереди нас ожидает битва с Россией.

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Матч Украина - Россия пройдёт в пятницу, 4 февраля в Амстердаме на "Ziggo Arena". Первый удар по мячу состоится в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ этот поединок вы сможете увидеть на оОбщественном канале UA:Перший. В интернете легально и абсолютно бесплатно смотрите матч на платформе Суспільне | Спорт.

Если вы не сможете увидеть этот матч, для вас UA-Футбол организует текстовую трансляцию встречи, вместе с которой вы сможете отслеживать все ключевые события на площадке в Амстердаме.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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