Маркевич: Нужно постараться нивелировать преимущество бразильцев в составе России

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями об игре наших футзалистов на Евро-2022.

"Я смотрел трансляции всех матчей с участием сборной Украины. На групповом этапе где-то удача была на стороне подопечных Александра Косенко, однако в четвертьфинале они победили казахов по делу.

Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке.

И еще я надеюсь, что снова в ударе будет вратарь Кирилл Ципун. Важно, что с каждым матчем наши ребята добавляют, качество игры улучшается. Чувствуется, что в сборной Украины - отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы", - сказал Маркевич.