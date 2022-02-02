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Маркевич: Нужно постараться нивелировать преимущество бразильцев в составе России

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

В пятницу на футзальном Евро будет битва

Маркевич: Нужно постараться нивелировать преимущество бразильцев в составе России

UEFA Futsal

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями об игре наших футзалистов на Евро-2022.

"Я смотрел трансляции всех матчей с участием сборной Украины. На групповом этапе где-то удача была на стороне подопечных Александра Косенко, однако в четвертьфинале они победили казахов по делу.

Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке.

И еще я надеюсь, что снова в ударе будет вратарь Кирилл Ципун. Важно, что с каждым матчем наши ребята добавляют, качество игры улучшается. Чувствуется, что в сборной Украины - отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы", - сказал Маркевич.

Напомним, что полуфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля.

Читайте такжеУкраина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
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В статье: Мирон Маркевич Женская сборная Украины по футзалу
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Комментарии (5)
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Savage0059 (Kyiv)
02.02.2022 в 21:35
Что такое "глобализация": если бы я прочёл подобный заголовок лет 20 назад, то подумал бы, что сошёл с ума
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 21:31
"тотаке" читал мои предложения по нейтрализации?))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 21:25
Будем посмотреть!
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0
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2022 в 21:19
играйте как играли с Португалией и Казахстаном и бейте чаще по воротам
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vgolovan (полтава)
02.02.2022 в 20:55
Думаю, що матч з Росією, незважаючи на агресію сусіда, все ж таки відбудеться. - а кто сказал что матч не состоится - это маразматик старый так высказался или журналюги пургу гонят
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