Игрок сборной Украины Зварич: Полуфинал с Россией? Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип
Матч уже в пятницу
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварич поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.
"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая – будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация – это финал, который может быть не каждый, раз в жизни.
Немного порадовались после матча с Казахстаном (5:3), набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией", – сказал Зварич.
Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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