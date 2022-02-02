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Игрок сборной Украины Зварич: Полуфинал с Россией? Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип

Футзал
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Матч уже в пятницу

Игрок сборной Украины Зварич: Полуфинал с Россией? Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварич поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.

"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая – будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация – это финал, который может быть не каждый, раз в жизни.

Немного порадовались после матча с Казахстаном (5:3), набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией", – сказал Зварич.

Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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