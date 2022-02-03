Косенко: После поражения от Нидерландов на нас столько негатива вылилось, но мы стали только крепче

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.
"Евгений Серый получил повреждение – будем смотреть, сможет он или нет сыграть. Понятно, есть микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету – все рвутся в бой. Готовимся.
У нас негатив найдут всегда – из любого положительного момента у нас ищут негатив. После поражения от Нидерландов (2:3) на нас столько негатива вылилось, но мы стали крепче от этого. Поэтому мы не смотрим на негативные моменты. Мы – одна команда. У нас люди из разных уголков нашей страны, Украины, мы всем доверяем, мы все- одна команда. И только с такими мыслями мы выходим друг за друга на площадку", - сказал Косенко.
Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.