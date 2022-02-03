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Косенко: После поражения от Нидерландов на нас столько негатива вылилось, но мы стали только крепче

Футзал
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В пятницу Украина сыграет в полуфинале Евро-2022 с Россией

Косенко: После поражения от Нидерландов на нас столько негатива вылилось, но мы стали только крепче

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.

"Евгений Серый получил повреждение – будем смотреть, сможет он или нет сыграть. Понятно, есть микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету – все рвутся в бой. Готовимся.

У нас негатив найдут всегда – из любого положительного момента у нас ищут негатив. После поражения от Нидерландов (2:3) на нас столько негатива вылилось, но мы стали крепче от этого. Поэтому мы не смотрим на негативные моменты. Мы – одна команда. У нас люди из разных уголков нашей страны, Украины, мы всем доверяем, мы все- одна команда. И только с такими мыслями мы выходим друг за друга на площадку", - сказал Косенко.

Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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