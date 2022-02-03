Косенко: После поражения от Нидерландов на нас столько негатива вылилось, но мы стали только крепче

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.

"Евгений Серый получил повреждение – будем смотреть, сможет он или нет сыграть. Понятно, есть микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету – все рвутся в бой. Готовимся.