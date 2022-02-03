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Алиев: Все дают больше шансов России, но будем болеть за наших

Футзал
(1 голосов)

Все таки, это больше, чем игра

Алиев: Все дают больше шансов России, но будем болеть за наших

Николая Бочка

Новина українською

Экс-футболист "Динамо", московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале футзального Евро-2022.

— Александр, впервые за многие годы Украина сыграет с Россией, да еще в полуфинале Евро.

— Какие тут могут быть комментарии, хотелось бы, чтобы наша сборная вышла на матч и показала достойную игру.

— Скажите честно, ждали этого матча?

— Что значит ждал? Это просто игра. Дай бог, чтобы это был хороший матч. Думаю, эмоций будет очень много. Хочу, чтобы сборная Украины победила.

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— Как думаете, будут провокации в этом матче.

— Я всегда говорил, что политика здесь не при чем. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены — своим любимым делом. Не думаю, что от наших ребят будет какая-то провокация. Это будет обычная игра, но эмоций будет очень много. Накручивают? Так не надо смотреть телевизор.

— Не будет ли довлеть над нашими ребятами, что в Украине этот матч рассматривается больше, чем игра?

— Нет. Я уверен, что ребята профессионалы, они будут выходить, делать свое любимое дело и добывать победу — для себя и нашей страны.

— Кто, по-вашему, фаворит этого матча?

— Понятно, что все дают больше шансов России. Но я уверен, что сборная Украины очень крепкая команда. Будем болеть за нее и переживать. Уверен в их победе.

— А вдруг наша команда проиграет? Не подвергнется ли она критике в Украине?

— На это не нужно даже обращать внимание. Все взрослые люди и прекрасно всё понимают.

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В статье: Александр Алиев Женская сборная Украины по футзалу
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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botva0 (Одесса)
03.02.2022 в 22:18
якось забагато за останній тиждень цього експерда.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
03.02.2022 в 21:51
ваші- в лісі виють,валкі пазорниє....
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+4
0
Savage0059 (Kyiv)
03.02.2022 в 21:35
Фубля... Идите нахрен со своими вонючими "кентами" и "хвостами". Вы - овощи.Мне с вами не по пути.
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+1
-3


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