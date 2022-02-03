Алиев: Все дают больше шансов России, но будем болеть за наших
Все таки, это больше, чем игра
Николая Бочка
Экс-футболист "Динамо", московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале футзального Евро-2022.
— Александр, впервые за многие годы Украина сыграет с Россией, да еще в полуфинале Евро.
— Какие тут могут быть комментарии, хотелось бы, чтобы наша сборная вышла на матч и показала достойную игру.
— Скажите честно, ждали этого матча?
— Что значит ждал? Это просто игра. Дай бог, чтобы это был хороший матч. Думаю, эмоций будет очень много. Хочу, чтобы сборная Украины победила.
— Как думаете, будут провокации в этом матче.
— Я всегда говорил, что политика здесь не при чем. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены — своим любимым делом. Не думаю, что от наших ребят будет какая-то провокация. Это будет обычная игра, но эмоций будет очень много. Накручивают? Так не надо смотреть телевизор.
— Не будет ли довлеть над нашими ребятами, что в Украине этот матч рассматривается больше, чем игра?
— Нет. Я уверен, что ребята профессионалы, они будут выходить, делать свое любимое дело и добывать победу — для себя и нашей страны.
— Кто, по-вашему, фаворит этого матча?
— Понятно, что все дают больше шансов России. Но я уверен, что сборная Украины очень крепкая команда. Будем болеть за нее и переживать. Уверен в их победе.
— А вдруг наша команда проиграет? Не подвергнется ли она критике в Украине?
— На это не нужно даже обращать внимание. Все взрослые люди и прекрасно всё понимают.
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