Косенко: В матче с Россией принципы фэйр-плей никто не отменял

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.

- Самые большие проблемы команда имела в противостоянии со сборной Нидерландов. Сейчас сборная Украины квалифицировалась в полуфинал Евро-2022. Давление на ребят стало значительно больше, учитывая стадию и принципиальность соперника. Смогли найти правильные слова для ребят, чтобы они думали только о футзале?

- Действительно, это был стартовый поединок. Где мы не справились с определенным давлением и волнением. Это повлияло на действия команды. После этого матча мы получили шквал критики в свой адрес. На самом деле, мы стали сильнее. Команда пережила столь непростые моменты, что она уже ничего не боится. Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы получить положительный результат и порадовать нашу страну победой.

- Учитывая соперника, будете ли вы придерживаться "фэйр-плей"?

- УЕФА поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не исключение. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. "Фэйр-плей" никто не отменял.

- Завтрашний матч будет транслироваться на большом экране в Киеве. Чувствуете ли вы дистанционную поддержку, учитывая ограниченное количество болельщиков на трибунах?

- Конечно, этот матч вызывает большой интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, является лишним подтверждением этому. Безусловно, поддержка ощущается. Из-за ковидных норм мы живем в определенном "вакууме". Спасибо всем за поддержку! Завтра приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!