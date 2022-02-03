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Капитан сборной Украины: Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал

Футзал
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(1 голосов)

Петр Шотурма - о грядущем матче с Россией

Капитан сборной Украины: Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал

uefa.com

Новина українською

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале Евро-2022.

- Ожидали ли вы пройти так далеко на этом турнире?

- Конечно. Сначала мы двигались шаг за шагом. Мы знали, что сейчас футзал находится на другом уровне. Прежде всего, ставили перед собой задачу, чтобы выйти из группы. После первого матча обратили внимание на моменты, которые следует улучшать в своей игре. Сейчас каждая команда, участвующая в этом турнире, готова бороться за выход из группы. Так случилось, что нам улыбнулась удача. Мы сумели квалифицироваться в четвертьфинал, где встретились с Казахстаном. В этом поединке мы отдали все свои силы и добились желаемого результата.

- Украина и Россия давно не встречались на футзальной площадке в очном противостоянии. Удивлены, что сейчас удастся сыграть с этим соперником?

- После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки.

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- Перед началом турнира украинские спортсмены записали мотивационное видео в поддержку сборной Украины. Скоро стартуют Олимпийские игры. Как Вы относитесь к такой взаимной поддержке между представителями разных видов спорта?

- Спортсмены, записавшие это видео перед стартом чемпионата, достигли немалых результатов. Нам было с кого брать пример. Сейчас нам разные видео записывают маленькие дети. Это тоже очень вдохновляет. После победы над Казахстаном выросла популярность нашего вида спорта. Все стараются поддержать нас любым способом. Придумывают разные челенджи. Команде очень приятно.

- В последнем очном матче с Казахстаном, состоявшемся накануне Евро-2018, Вы не забили пенальти. Не боялись ли подходить к мячу на этот раз?

- Это было довольно давно. Все знают, что Игита прекрасно играет ногами, но на линии он также действует довольно неплохо. Тогда я ему немного поддался и показал куда побить. На этот раз не было никаких сомнений. Знал, куда буду бить, и удалось реализовать пенальти. Честно говоря, волнения не было. Чувствовал уверенность в собственных силах.

- Украина сумела выйти из непростой группы, достойно противостоя действующим чемпионам Европы и мира, одолела одного из фаворитов турнира – сборную Казахстана? Не считаете ли себя одними из фаворитов?

- Вы сами видите, что букмекеры не могут угадать итоговые результаты матчей на Евро. После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем добиваться результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Завтра мы проведем полуфинальный матч, затем увидим, что будет.

- Какой секрет такого удачного пути сборной Украины на этом Евро?

- Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченной. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели!

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В статье: Петр Шотурма Женская сборная Украины по футзалу
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Комментарии (15)
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Djon (Киев)
03.02.2022 в 22:21
Хлопці, вірю в вас. Ви зможете перемогти.
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+1
0
Тренерую (Столица)
03.02.2022 в 22:20
Не надо ложить не душу и не тело, а надо просто пройти в финал!!!
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
03.02.2022 в 22:11
Это ДА, по сути завтра для нас суперфинал - выиграем, и мы уже победители. Дальше неважнно … но мое имхо - будущий Чемпион играет в другом полуфинале.
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0
0
sasha_lv (Львів)
03.02.2022 в 21:52
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.02.2022 в 21:08
В зале футбол - футзал! УПА в зале - .....???
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0
-6
тутти-10 (Сумська область)
03.02.2022 в 21:50
Ти знову обдовбаний . Коли тебе закодують?
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+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.02.2022 в 21:03
Нет на 4-5, есть 5-6. Дисней. Единорожки. Такие как были, мы уже не будем брать. Мяу. Аквариум. Сигаретка без кнопки. Трусы. А-ха-ха-ха...... Крутая такая!
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0
-5
Djon (Киев)
03.02.2022 в 21:50
Дурень із пташиним мозоком, хоре коноплю клювати.
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+4
0
Тренерую (Столица)
03.02.2022 в 22:15
... это не конопля )))
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.02.2022 в 20:58
Ні пуха!
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+4
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
03.02.2022 в 20:57
а давно сборная роиси стала бразилией в футзале? чет смотрю одни бразильцы в составе..это же насколько надо было угробить то что они реально умели играть зальный футбол, что своих неосталось для сборной
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+5
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 20:44
не надо не чего ложить --просто играйте как с Португалией-Казахстаном
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+6
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.02.2022 в 20:43
положиш а куда подінеся як ні то алігарки згноять
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0
-9
DesnaUA (Чернигов)
03.02.2022 в 20:53
Баран ватный
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+7
-1
Dr. House (Поділля)
03.02.2022 в 22:24
Фістінг, попок ефесбешний, сйобуй нах звідси за порєбрік, вилупок
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+1
0


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