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Тренер России: Перед матчем с Украиной много разговоров, не всегда имеющих отношение к спорту.

Футзал
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Матч уже завтра

Тренер России: Перед матчем с Украиной много разговоров, не всегда имеющих отношение к спорту.

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Старший тренер сборной России по футзалу Сергей Скорович поделился ожиданиями от матча со сборной Украины в полуфинале Евро-2022.

- Конечно, мы видим, сколько внимания к этой игре и сколько разговоров, далеко не всегда имеющих отношение к спорту. В футболе всегда так было и будет. Необходимо учитывать эти факторы. Мы абстрагируемся и продолжаем работать. Перед нашей командой большая цель на турнире, и чтобы ее достичь, необходимо выиграть полуфинал. На этом мы и сосредоточены.

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- Вы 15 лет не играли с Украиной. Это усложняет подготовку?

- Спасибо за вопрос. Безусловно, определенный дискомфорт есть, связанный с тем, что был такой большой период без матчей. Целая плеяда игроков сменилась. Но таковы реалии, УЕФА разводит наши команды на всех крупных соревнованиях. А непосредственно в подготовке проблем не испытываем. Сегодня есть все возможности для того, чтобы мы изучили друг друга в тактическом плане.

- Физически и ментально ваша команда готова стать чемпионом?

- Давайте не будем забегать вперед. Скажу так – сегодня я вижу у этой команды готовность продемонстрировать свои лучшие качества.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная России по футзалу
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Источник:
amfr.ru

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