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Президент АФУ: Игроки сборной - взрослые люди, знают об отношениях Украины и России

Футзал
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(2 голосов)

Также нашей сборной могут увеличить премиальные

Президент АФУ: Игроки сборной - взрослые люди, знают об отношениях Украины и России

Фото: пресс-служба АФУ

Новина українською

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о премиальных для сборной Украины за выступление на Евро-2022.

— С учетом соперника, дополнительная мотивация со стороны федерации на поединок с Россией будет?

— Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи тоже боевой. Ребята взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран.

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— Финансовая мотивация будет?

— Она была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией, есть предпрениматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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ГенриВол (Волочиськ)
04.02.2022 в 00:16
Виграють. Все буде норм.
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