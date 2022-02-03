Президент АФУ: Игроки сборной - взрослые люди, знают об отношениях Украины и России
Также нашей сборной могут увеличить премиальные
Фото: пресс-служба АФУ
Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о премиальных для сборной Украины за выступление на Евро-2022.
— С учетом соперника, дополнительная мотивация со стороны федерации на поединок с Россией будет?
— Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи тоже боевой. Ребята взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран.
— Финансовая мотивация будет?
— Она была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией, есть предпрениматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали.
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