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Саленко: Все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости

Футзал
(2 голосов)

Подыграл российской пропаганде

Саленко: Все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости

footboom.com

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко в интервью российским СМИ прокомментировал предстоящий полуфинал Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

На вопрос, насколько велик в Украине ажиотаж по поводу игры, Олег Саленко заявил, что "есть отдельные радикалы, которые считают, что матч нужно обязательно переносить", потому что нельзя играть с Россией.

"Но их меньшинство. В основном люди полагают тут, что это некий шаг к сближению. Наконец-то мы хоть с чего-то начнем этот процесс. С мини-футбола. Разводить-то уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Разве нет? Интрига есть. Такие встречи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде было подобное соперничество.

…Но это всего 1-2 процента (радикалы – прим.). Да они и проплаченные все. А тот, кто действительно хочет стабильности и спокойствия, ждет эту игру чисто со спортивной точки зрения. Надо, чтобы все уже приходило в мирное русло. А все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости!", - подчеркнул Саленко.

По словам Саленко, Россия фаворит всего турнира, но он не исключает, что в этом матче многое будет зависеть от судейства: "В мини-футболе судьям легче повлиять на исход встречи. Всякие мелкие фолы можно свистеть или пропускать… Любой толчок -фол. Надеюсь, все-таки все будет относительно нормально".

Напомним, матч Украина – Россия в полуфинале футзального Евро состоится в пятницу, 4 февраля. Начало игры в 18:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция поединка.

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В статье: Олег Саленко Чемпионат Европы по футзалу
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Комментарии (13)
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Hanter44 (Baburka)
04.02.2022 в 09:59
Это уже все прозомбированные отметились? Или еще будут?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.02.2022 в 09:40
Что за пристарелый алкаш попал в новости )))??? ... нашли "авторитета" на помойке...
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 09:14
Ватний алконавт. Хто би сумнівався, що підіграє козломордим.
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+3
-4
MaximSK (Киев)
04.02.2022 в 09:04
он и Алиев вместе с Леоненко первыми перейдут на сторону врага, если Россия нападет на нас.
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 08:57
Козломорда алкашня ще щось там мукає... Жертва рашатудей...
Ответить
+3
-4
hunter1 (Сумы)
04.02.2022 в 08:55
кто это ???
Ответить
+4
-3
Caballero (DC)
04.02.2022 в 08:33
С.у.к.а, щоб ти здох, захлинувшись в своєму алкогольному блювотинні.
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+9
-5
avatar
victor1306 (Мадрид)
04.02.2022 в 08:23
оце чмошник!
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+11
-4
avatar
ascent (Луксор)
04.02.2022 в 07:57
Патриоты не дремлют...
Ответить
+6
-14
Thiirane2 (Днепр)
04.02.2022 в 08:10
Лахтинское, ты себе никак на бояру не заработаешь? Иди смену сдавай.
Ответить
+10
-4
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 08:58
п н х, козломордий...
Ответить
+4
-2
Thiirane2 (Днепр)
04.02.2022 в 07:57
Шоу ватных уродов продолжается...
Ответить
+13
-6
avatar
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.02.2022 в 07:52
Пусть победит сильнейший! Удачи нашим!
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+6
-1


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