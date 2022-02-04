Саленко: Все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко в интервью российским СМИ прокомментировал предстоящий полуфинал Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

На вопрос, насколько велик в Украине ажиотаж по поводу игры, Олег Саленко заявил, что "есть отдельные радикалы, которые считают, что матч нужно обязательно переносить", потому что нельзя играть с Россией.

"Но их меньшинство. В основном люди полагают тут, что это некий шаг к сближению. Наконец-то мы хоть с чего-то начнем этот процесс. С мини-футбола. Разводить-то уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Разве нет? Интрига есть. Такие встречи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде было подобное соперничество.

…Но это всего 1-2 процента (радикалы – прим.). Да они и проплаченные все. А тот, кто действительно хочет стабильности и спокойствия, ждет эту игру чисто со спортивной точки зрения. Надо, чтобы все уже приходило в мирное русло. А все эти новости про войну, которые раздуваются… Я уже устал слушать такие глупости!", - подчеркнул Саленко.

По словам Саленко, Россия фаворит всего турнира, но он не исключает, что в этом матче многое будет зависеть от судейства: "В мини-футболе судьям легче повлиять на исход встречи. Всякие мелкие фолы можно свистеть или пропускать… Любой толчок -фол. Надеюсь, все-таки все будет относительно нормально".

Напомним, матч Украина – Россия в полуфинале футзального Евро состоится в пятницу, 4 февраля. Начало игры в 18:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция поединка.