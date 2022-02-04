Украина - Россия. Известны стартовые пятерки команд

Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2020 по футзалу.

В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.

Уже известны стартовые пятерки команд.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич

Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.