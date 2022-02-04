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Украина - Россия. Известны стартовые пятерки команд

Футзал
Обновлено
(2 голосов)

Ми за Україну будем воювати

Украина - Россия. Известны стартовые пятерки команд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2020 по футзалу.

В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.

Уже известны стартовые пятерки команд.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич

Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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dakotat
04.02.2022 в 17:54
4-1 рассия вперде
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