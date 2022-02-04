Украина - Россия. Известны стартовые пятерки команд
Ми за Україну будем воювати
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2020 по футзалу.
В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.
Уже известны стартовые пятерки команд.
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич
Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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dakotat
04.02.2022 в 17:54
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