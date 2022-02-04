Украина - Россия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Впервые за 17 лет украинская сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы. Здесь турнирная сетка свела наших ребят с Россией - командой, которая считается очевидным фаворитом в паре. Впрочем, была украинска сборная андердогом и в противостоянии с Казахстаном на предыдущей стадии, но это не помешало нам пройти дальше. Пришло время для ещё одной громкой победы .

Россия - Украина

Футзал. Евро-2022. Полуфинал

4 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 18:00

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