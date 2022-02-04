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Украина - Россия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Футзал
(1 голосов)

Верим в "жёлто-синих"

Украина - Россия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Впервые за 17 лет украинская сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы. Здесь турнирная сетка свела наших ребят с Россией - командой, которая считается очевидным фаворитом в паре. Впрочем, была украинска сборная андердогом и в противостоянии с Казахстаном на предыдущей стадии, но это не помешало нам пройти дальше. Пришло время для ещё одной громкой победы.

Россия - Украина
Футзал. Евро-2022. Полуфинал
4 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 18:00

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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dakotat
04.02.2022 в 17:56
li ve tv.sx/eventinfo/25883344_ukraina_rossiya/
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0
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Vov!k (Одесса)
04.02.2022 в 17:44
Спасибо за ссылку на платный сервис.
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