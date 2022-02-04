На матч Украина - Россия УЕФА организовал дополнительные меры безопасности
Будет жарко
UEFA Futsal
Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2020 по футзалу, в одном из которых, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.
Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о подготовке к матчу с россиянами.
"Вчера утром было совещание с представителями УЕФА. Были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это является внутренней информацией.
Есть моменты, которые болельщики не будут видеть и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам", - сказал Владыко.
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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