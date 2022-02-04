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На матч Украина - Россия УЕФА организовал дополнительные меры безопасности

Футзал
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На матч Украина - Россия УЕФА организовал дополнительные меры безопасности

UEFA Futsal

Новина українською

Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2020 по футзалу, в одном из которых, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.

Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о подготовке к матчу с россиянами.

"Вчера утром было совещание с представителями УЕФА. Были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это является внутренней информацией.

Есть моменты, которые болельщики не будут видеть и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам", - сказал Владыко.

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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