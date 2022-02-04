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На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил

Футзал
Обновлено
(5 голосов)

УЕФА в своём репертуаре

На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Евро-2022 против России.

Матч проходит в Амстердаме, и большинство зрителей на трибунах поддерживают украиснкую команду.

Более того, болельщики, уже традиционно зарядили уже международный хит "Путин – ху*ло".

Правда толерантный УЕФА не оценил этого заряда – диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

Напомним, что к 17-й минуте матча Россия ведет в счете со счетом 2:1.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (20)
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Skotparker
04.02.2022 в 19:59
Пройдет 1000 лет, а Путин так и останется Пуйлом
Ответить
+2
0
Djon (Киев)
04.02.2022 в 20:00
так і буде. був Володимир Великий, а буде володимир .уйло
Ответить
+1
0
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:44
уефа це продажна організація. хай собі думають що хочуть. а путни .уйлом залишиться назавжди
Ответить
+6
-1
Governor-General (Odessa)
04.02.2022 в 19:18
Конечно не оценил. УЕФА - это не колхоз всё-таки.
Ответить
+2
-12
royalstas (Вінниця)
04.02.2022 в 19:42
Одеська сепарня в своєму репертуарі...
Ответить
+7
-2
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:43
та да вот твоя адесца - це 100 % колгосп
Ответить
+6
-2
krakow (Херсон)
04.02.2022 в 19:18
Путин же, дзюдоист. Значит, песня спортивная.
Ответить
+11
-1
Benzil (Львів)
04.02.2022 в 19:21
Красава
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 19:16
Навіть дуже спортивна пісня. Скоро буде гімном Ліги Чемпіонів....
Ответить
+9
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 19:15
Молодці, а уєфсоси продажні козли
Ответить
+10
-1
avatar
zloyded (Киев)
04.02.2022 в 19:13
Хіт з всіх хітів має бути на табло - от потім і співати!
Ответить
+1
-7
Benzil (Львів)
04.02.2022 в 19:00
І як це УЄФА може оцінити, якщо газпром є спонсором лч)))
Ответить
+7
-2
Benzil (Львів)
04.02.2022 в 18:53
Правильно, бо це вже хіт. І в спорті дуже часто використовується.
Ответить
+10
-2
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 18:47
тіпа неспортивного характеру пісня. Шо там не спортивногО? а війна в країні завдяки цим виблядкам це б**дь спортивно?
Ответить
+14
-4
avatar
Romerik (YNWA)
04.02.2022 в 18:46
Та пох*й на уєфа. Головне шо русаки то слухають. Їх вболівальників взагалі не чути. Тільки наші
Ответить
+17
-5
филанкрот (donetsk)
04.02.2022 в 18:43
Таки програє Україна
Ответить
+6
-8
avatar
zloyded (Киев)
04.02.2022 в 19:14
Мінусатори на табло подивіться
Ответить
0
-5
DesnaUA (Чернигов)
04.02.2022 в 19:53
Здохни
0
0
Acsakal (Kharkiv)
04.02.2022 в 18:42
Ну, це теж своєрідна перемога.
Ответить
+5
-5
avatar
zloyded (Киев)
04.02.2022 в 19:15
Ну звісно, що рахунок на табло - татотаке Да і взагалі - без гри ми у цьому матчі переможці...
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0
-3


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