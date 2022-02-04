На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил

Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Евро-2022 против России.

Матч проходит в Амстердаме, и большинство зрителей на трибунах поддерживают украиснкую команду.

Более того, болельщики, уже традиционно зарядили уже международный хит "Путин – ху*ло".

Правда толерантный УЕФА не оценил этого заряда – диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

Напомним, что к 17-й минуте матча Россия ведет в счете со счетом 2:1.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.