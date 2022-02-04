На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил
УЕФА в своём репертуаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Евро-2022 против России.
Матч проходит в Амстердаме, и большинство зрителей на трибунах поддерживают украиснкую команду.
Более того, болельщики, уже традиционно зарядили уже международный хит "Путин – ху*ло".
Правда толерантный УЕФА не оценил этого заряда – диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".
Напомним, что к 17-й минуте матча Россия ведет в счете со счетом 2:1.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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Комментарии (20)
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