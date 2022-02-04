Всё впереди. Украина уступает в полуфинале Евро по футзалу, но сыграет в матче за третье место

Для многих из игроков этого созыва нашей сборной на Евро всё было впервые: первый матч, первый гол, первый плей-офф и уж тем более был первый полуфинал. Из тех, кто поехал в Нидерланды, в четвёрку лучших команд Европы попадал только наш главный тренер Александр Косенко ещё в бытность игроком. Поэтому не удивительно, что нервозность в игре наших чувствовалась очень сильно.

Возможно, с этим и связан быстро пропущенный мяч. Глупый мяч. Дурацкий. Игроки, которые выступают не первый год не просто в сборной, но и в одном клубе, такие недоразумения допускать не должны. Так же после дальнего и не самого сильного удара Соколова перед нашими воротами Шотурма и Цыпун не разобрались, подарив первой футзальной сборной рейтинга УЕФА гол.

Затем пришли фолы. Мы к этому уже должны привыкать: в обоих матчах плей-офф наши ребята набирали по четыре фола ещё за десять минут. Это вынуждало играть осторожнее, пытаясь избегать даже касаний, потому что кто его знает, что там увидят арбитры. Они-то, к слову, иногда действительно видели не всё. К счастью, к дабл-пенальти на украинские ворота это не привело ни разу.

Уже со второй четверти игры Александр Косенко пошёл вперёд с пятым полевым. Это было очень рискованно, но отчасти такое решение читалось: при пяти фолах нужно было просто подержать мяч, дабы не допустить ещё одно нарушение.

Но проблемы были не в игре с вратарём-моталой, а с его сменой на основного голкипера Цыпуна. Зварич, похоже, не совсем понимал, когда ему бежать к своей скамейке запасных, и это чертовщина привела к неудачной смене: Афанасьев головой после заброса пробил в перекладину и сам же добил.

К счастью, отыграть один гол у нас получилось очень быстро. Долго мы катали мяч, пока Абакшин перед воротам не навязал борьбу, мяч отскочил к Сирому, который здорово пробил в правую "шестёрку".

На второй тайм были большие надежды, учитывая обнуление фолов. Но наши ребята действовали очень скованно. Ясно, что важно было не пропустить. Но без ударов или хотя бы атак рассчитывать на что-то бесполезно. Да и сами запоребриковцы действовали как-то слишком сумбурно. Поэтому минут десять какой-то красивой игры мы не видели.

Во второй раз патовая ситуация для наших наступила на исходе половины второго тайма. Ниязов здорово, нужно это признать, бисиклетой после заброса отправил мяч в ворота Цыпуна.

И снова Украина пошла вперёд с пятым полевым. На этот раз функции голкипера выполнял Шотурма, и у нашего капитана это получалось намного лучше. Долго искали, но свой шанс нашли: Шотурма из глубины прострелил, Абакшин очень тонко подправил.

Нужен был ещё гол. Всего один гол. И в конце игры шансы пришли. Да не один! Но сегодня, похоже, был не наш день. Лучшая возможность перевести игру в овертайм была у Шотурмы за минуту до сирены, но наш капитан с пенальти пробил, как и против Казахстана, прямо по центру. На этот раз голкипер не рыпался по углам.

Проиграли, но нынешний Евро, особенно последние полуфинальные минуты, показал, что у нашей сборной очень хороший потенциал. Этот полуфинал способен дать импульс для дальнейшего развития. Но ещё выше потенциал у наших болельщиков. Этот поединок был для нас почти домашним, учитывая поддержку трибун. Даже не припомню, когда номинально гостевые сборные так поддерживали на футзале. Пускай Россия играет в финале за свои двойные премиальные. Трибуны же показали, что есть вещи важнее.

Украина - Россия 2:3

Голы: Сирый 16, Абакшин 35 - Соколов 2, Афанасьев 15, Ниязов 31

Нереализованный пенальти: Шотурма 39 (вратарь)

Украина: Цыпун, Зварич, Корсун, Чернявский, Шотурма. Запасные: Савенко, Абакшин, Журба, Лебедь, Педяш, Радевич, Разуванов, Сирый, Фаренюк.

Россия: Путилов, Абрамов, Нандо, Паулиньо, Соколов. Запасные: Замтрадзе, Абрамович, Афанасьев, Давыдов, Милованов, Ниязов, Чишкала.

Предупреждения: Сирый 10, Абакшин 23 - Абрамов 33