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Всё впереди. Украина уступает в полуфинале Евро по футзалу, но сыграет в матче за третье место

Футзал
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(4 голосов)

Подвела реализация в конце матча

Всё впереди. Украина уступает в полуфинале Евро по футзалу, но сыграет в матче за третье место

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Для многих из игроков этого созыва нашей сборной на Евро всё было впервые: первый матч, первый гол, первый плей-офф и уж тем более был первый полуфинал. Из тех, кто поехал в Нидерланды, в четвёрку лучших команд Европы попадал только наш главный тренер Александр Косенко ещё в бытность игроком. Поэтому не удивительно, что нервозность в игре наших чувствовалась очень сильно.

Возможно, с этим и связан быстро пропущенный мяч. Глупый мяч. Дурацкий. Игроки, которые выступают не первый год не просто в сборной, но и в одном клубе, такие недоразумения допускать не должны. Так же после дальнего и не самого сильного удара Соколова перед нашими воротами Шотурма и Цыпун не разобрались, подарив первой футзальной сборной рейтинга УЕФА гол.

Затем пришли фолы. Мы к этому уже должны привыкать: в обоих матчах плей-офф наши ребята набирали по четыре фола ещё за десять минут. Это вынуждало играть осторожнее, пытаясь избегать даже касаний, потому что кто его знает, что там увидят арбитры. Они-то, к слову, иногда действительно видели не всё. К счастью, к дабл-пенальти на украинские ворота это не привело ни разу.

Уже со второй четверти игры Александр Косенко пошёл вперёд с пятым полевым. Это было очень рискованно, но отчасти такое решение читалось: при пяти фолах нужно было просто подержать мяч, дабы не допустить ещё одно нарушение.

Но проблемы были не в игре с вратарём-моталой, а с его сменой на основного голкипера Цыпуна. Зварич, похоже, не совсем понимал, когда ему бежать к своей скамейке запасных, и это чертовщина привела к неудачной смене: Афанасьев головой после заброса пробил в перекладину и сам же добил.

К счастью, отыграть один гол у нас получилось очень быстро. Долго мы катали мяч, пока Абакшин перед воротам не навязал борьбу, мяч отскочил к Сирому, который здорово пробил в правую "шестёрку".

На второй тайм были большие надежды, учитывая обнуление фолов. Но наши ребята действовали очень скованно. Ясно, что важно было не пропустить. Но без ударов или хотя бы атак рассчитывать на что-то бесполезно. Да и сами запоребриковцы действовали как-то слишком сумбурно. Поэтому минут десять какой-то красивой игры мы не видели.

Во второй раз патовая ситуация для наших наступила на исходе половины второго тайма. Ниязов здорово, нужно это признать, бисиклетой после заброса отправил мяч в ворота Цыпуна.

И снова Украина пошла вперёд с пятым полевым. На этот раз функции голкипера выполнял Шотурма, и у нашего капитана это получалось намного лучше. Долго искали, но свой шанс нашли: Шотурма из глубины прострелил, Абакшин очень тонко подправил.

Нужен был ещё гол. Всего один гол. И в конце игры шансы пришли. Да не один! Но сегодня, похоже, был не наш день. Лучшая возможность перевести игру в овертайм была у Шотурмы за минуту до сирены, но наш капитан с пенальти пробил, как и против Казахстана, прямо по центру. На этот раз голкипер не рыпался по углам.

Проиграли, но нынешний Евро, особенно последние полуфинальные минуты, показал, что у нашей сборной очень хороший потенциал. Этот полуфинал способен дать импульс для дальнейшего развития. Но ещё выше потенциал у наших болельщиков. Этот поединок был для нас почти домашним, учитывая поддержку трибун. Даже не припомню, когда номинально гостевые сборные так поддерживали на футзале. Пускай Россия играет в финале за свои двойные премиальные. Трибуны же показали, что есть вещи важнее.

Украина - Россия 2:3
Голы: Сирый 16, Абакшин 35 - Соколов 2, Афанасьев 15, Ниязов 31
Нереализованный пенальти: Шотурма 39 (вратарь)
Украина: Цыпун, Зварич, Корсун, Чернявский, Шотурма. Запасные: Савенко, Абакшин, Журба, Лебедь, Педяш, Радевич, Разуванов, Сирый, Фаренюк.
Россия: Путилов, Абрамов, Нандо, Паулиньо, Соколов. Запасные: Замтрадзе, Абрамович, Афанасьев, Давыдов, Милованов, Ниязов, Чишкала.
Предупреждения: Сирый 10, Абакшин 23 - Абрамов 33

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (68)
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Гаринча (Киев)
04.02.2022 в 20:11
Обісрались вони, а соромно нам... Помри, або не виходь взагалі. Коли я говорив, що краще не грати то тут диванні патріоти пижились...
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.02.2022 в 20:06
Усе було класно: і гра збірної, і підтримка фанів.А фарт прийде!
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+2
-1
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walcom (Киев)
04.02.2022 в 19:55
после первого закатного дурака понял, что фарт будет на стороне московитов
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+3
-2
DesnaUA (Чернигов)
04.02.2022 в 20:01
Тоже такое было...
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+1
0
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Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 20:04
і в кінці нам не фартануло...
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
04.02.2022 в 20:08
Пенальти решающий момент матча.Пробей куда угодно,но не по центру.Все.
0
0
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 20:07
та, сьодні не було фарту. З іншої сторони нам трохи пощастило з виходом з групи. То в принципі нема на шо аж так нарікати.
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0
0
George_D (Харьков)
04.02.2022 в 20:11
Взагалі годі вже сподіватися на той фарт. Фарт дуже ненадійна річ. Значно краще вести 5:0 і не сподіватися на ніякий фарт.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 19:54
панство, я не оч хорошо знаком с футзалом, но по-моему Шотурма с пенальти хотел врезать вратарю запоребриков между ног, так как тот должен быть раскидывать руки-ноги и закрывать углы. Ворота-то маленькие, как в гандболе, а гандбольные вратари играют именно так. погодите гнать на Шотурму
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+2
-1
football_soccer (Украина)
04.02.2022 в 20:01
между вратарями в гандболе и футзале из общего только ворота на которых они стоят. Стиль игры совсем разный
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 20:04
"совсем" разный это у хоккея и футзала) ну если ты спец и уверен в своих словах, тогда ок
0
0
мы за динамо (киев)
04.02.2022 в 19:52
недофутболісти зіграли в недотурнірі недофутболу. при цьому примудрились не те шо вимазатись у гівно, а аж втопитися в ньому. ганьба цьому всьому говнищу. тьху. шпорт поза політикою. точно!!! в говнищі. такий він шпорт.
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0
-9
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 19:54
В дерьме только ты
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+4
-2
аалекс ( Крым)
04.02.2022 в 19:55
Ответить
0
-2
DesnaUA (Чернигов)
04.02.2022 в 19:55
Мелупа ты конская,а не киевлянин!Бот лаптеногий.
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+4
-2
avatar
walcom (Киев)
04.02.2022 в 19:57
по моему ты тут наложил кучу и воняешь - кто это наделал
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+2
0
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 20:05
Хоча б сам, хоча б половину з того, що ти тут висрав, зрозумів?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
04.02.2022 в 20:06
недофутболісти - це твоє динамо.
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.02.2022 в 19:50
Ще мене напружив момент у першому таймі, коли загорілий "русскій" двічі торкнувся м’яча рукою + плечем і не дали фол. Хоча суддя знаходився поруч
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+4
-2
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 19:50
достойно хлопці
Ответить
+6
-2
Джаба Канкава (Днепропетровск)
04.02.2022 в 19:49
Спасибо Украина! Классный матч! Показали характер. Удачи в матче за 3-е место!
Ответить
+8
0
gogigan (Нижний Новгород)
04.02.2022 в 19:49
Неудачники!
Ответить
+3
-13
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.02.2022 в 19:50
Здрысни в болото
Ответить
+11
-3
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 19:51
здєсь водкі нєт,свинособака
Ответить
+8
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 19:51
ты и кто еще?
Ответить
+4
-1
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:56
ти вважаєшь себе везунчиком? лаптем щи хлебати і горланити путин (.уйло по українські) цар? це по твоему вдача?
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 20:02
Бояру наливають на сайтах сру, козломордий...
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
04.02.2022 в 20:03
Тебя тоже трудно назвать "удачником" если ты из Нижнего. Бывал я у вас (еще славе кпсс). Дрянь ваш город полная. И народец такой же. Трезвые только дети, и то не все.
Ответить
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.02.2022 в 19:49
Мля....а ведь был шанс сравнять счет....жаль.
Ответить
+9
0
metall5291 (Kharkiv)
04.02.2022 в 19:49
Была равная игра. Жаль, что проиграли. Но так наз. Сб. России (не забываем, с бразильцами) отнюдь фаворитом не выглядела.
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+7
-3
football_soccer (Украина)
04.02.2022 в 19:49
такое исполнение пенальти это просто бессовестно по отношению ко всем, к партнерам, к тренерам, к болельщикам. Пнул мяч по центру ворот и плюнул тем самым в души людям. Нельзя так похренистически бить пенальти в концовке матчей. Это же не чемпионат города.
Ответить
+4
-1
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 19:49
думаю, просто нерви здали. А в кого б вони не здали в такий момент?) Буває. Йому то пенальті не 1 день буде снитися
Ответить
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 19:51
Якщо в тебе здають нерви, то не бий, дай пробити тому в кого не здають
+1
-2
football_soccer (Украина)
04.02.2022 в 19:55
в футзале , обычно , бьют пенальти сильно в угол , учитывая расстояние до ворот, это в 90% неминуемо гол. Вратари просто физически не успевают реагировать. Они чаще всего даже в сторону и не дергаются полностью, выбрасывая только руку/ногу, а сами остаются по центру. Поэтому ударить так, как он это сделал, это не про нервы , а именно про пох***чность .
+4
-1
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 19:58
Prideman - я сумніваюся шо в той момент було багато бажаючих пробивати :)
0
0
DesnaUA (Чернигов)
04.02.2022 в 19:59
Нигуя не согласен.Он казахам пробил также,почти по центру,но та мворотник дернулся влево от себя.тогда повезло.Так точку бить нельзя.тупо пробил по центру.
0
-1
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 20:02
Lion killer може багато бажаючих і не було. Але в такий момент бити по центру, в надії, що воротар рипнеться це вибач, тупо. Шотурма ж профі. Що мішало йому просто пробити в один з кутів? Так шансів забити було б хоча б 50 на 50, а так просто просрав шанс
0
0
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 20:06
Prideman - просто я впевнений він хотів забити не менше ніж ми :) Ну не забив і не забив. Там були моменти після того не гірше пенальті. Чуть не вистачало фарту сьодні.
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 19:49
Вчіться хлопці..нормально бити пенальті
Ответить
+3
-4
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.02.2022 в 19:47
Бразилія виграла... Ну нічого, норм зіграли наші
Ответить
+1
-3
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 19:47
до чого тут бразилія... це вже їх справа ким хочуть тим грають. Забий пенальті і тут ніхто б не говорив про бразилію :)
Ответить
+4
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.02.2022 в 19:48
Ну але пенальті не забили, тому я говорю так як є, там Бразилія і крапка
+1
-2
MaximSK (Киев)
04.02.2022 в 19:46
Жаль, но парни все равно молодцы, прошли в полуфинал, где на равных сыграли с одной из сильнейшей командой Европы. Футзал у нас в последние 10-15 лет был в упадке, я думал что мы не скоро сможем выйти в полуфинал, дай Бог чтобы мы и дальше так далеко проходили в ЧЕ и ЧМ.
Ответить
+9
0
avatar
hec (Луганск)
04.02.2022 в 19:46
Красивая игра. С самого начала до конца.Украина была сильнее сегодня, интереснее. Но - это игра. Желаю сборной России удачи в финале и победы.
Ответить
+5
-11
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 19:47
Ты гонишь, что бы их трахнули жестко
Ответить
+5
-3
avatar
hec (Луганск)
04.02.2022 в 19:52
Да, хочу, чтобы Россия уверенно и мощно стала чемпионом Европы. Хорошая команда.
+1
-5
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 20:03
п н х
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 19:45
Прикро. Нелогічний 1-ий гол раші, не забитий пенальті, не використали свої моменти, особливо в кінці, тому і програли. Щодо пенальті: в такому матчі, в такий момент, так бездарно пробити низом по центру, голкіпер раші просто стояв на місці і відбив. Невже там нікого немає з нормальним ударом? Мда.
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+4
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 19:47
Он бил в калитку, а тот сложился
Ответить
+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 19:50
бездарно пробив
0
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 19:45
А как во 2 тайме наших болел приглущили? Шум включили, путин-уйло им слух режет)))
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+1
-3
аалекс ( Крым)
04.02.2022 в 19:44
Матч-просто огонь. Жалко, конечно, что не удалось пробиться в финал, но войти в четверку лучших команд Европы-дорогого стоит. Спасибо парням, сражались на все 100. Удачи в игре за бронзу.
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+2
-3
Morphyk7 (Черновцы)
04.02.2022 в 19:44
Могли порвать ватобразилов но...
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 19:44
вырывать нада такие матчи с такими моментами, посоны! хотя рубились, молодцы, мокше крупно повезло. А питун таки хйло, нашим фанатам респект))
Ответить
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
04.02.2022 в 19:44
Ну тут більше ми самі собі програли, чим вони виграли. Пропустити 2 перших тупих м'яча, і не забити пенальті (геній ще б панєнкою вдарив)А ми були попереду в психологічному плані, і забий його і всяке буває... Нічого, головне всі почули хто такий путя
Ответить
+4
-1
Lion Killer (Львів)
04.02.2022 в 19:44
матч вогонь. Дякую хлопакам. Вижали 101% з себе. в 2му таймі чуть інсульт не отримав. Пенальті... :) Буває
Ответить
+6
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 19:44
Наши молодцы, прижали азиатско-бразильскую сборную. А пенальти... то 50 на 50. Лично я горжусь этими пацанами. Теперь битва за бронзу.
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+4
-3
miruk 81 (львів)
04.02.2022 в 19:43
Провальний перший тайм. Нажаль бракує техніки при пробитті пенальті. А загалом маємо те що маємо. Дякуємо збірна!
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+3
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.02.2022 в 19:42
... але як класно вболівальники співали Путін – х@йло
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+6
-4
LunarPrismew (Харьков)
04.02.2022 в 19:42
Играли хорошо, жаль бездарь ударил по центру пенальти
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+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.02.2022 в 19:43
м-да... І ще кілька чудових нагод запоров
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 19:46
воротнику в очко хотел дать насколько я понял, с расчетом на то что тот расставит ноги как в гандболе перекрывать углы
Ответить
+1
-2
avatar
okolegko (Київ)
04.02.2022 в 19:47
Та ні, там м’яч ішов на рівні яєць. Швидше за все думав, що той кинеться в якийся з кутів
+1
-2
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 19:41
Мали вигравати в рашистів...Підвела реалізація...Слава Україні!!!
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+5
-2
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:41
Гарна гра, нажаль не дожали. Молодці хлопці. А путин .уйло.
Ответить
+7
-2
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 19:42
Завжди .уйло!
Ответить
+5
-3
avatar
okolegko (Київ)
04.02.2022 в 19:44
воістину х@йло
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+5
-2
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:46
навіки .уйло!
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+4
-1


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