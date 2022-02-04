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После кричалки "Путин – ху*ло" российский Матч ТВ включил интершум

Футзал
(1 голосов)

Украинские болельщики были на высоте

После кричалки "Путин – ху*ло" российский Матч ТВ включил интершум

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Сборная Украины по футзалу сыграла свой полуфинальный матч Евро-2022 против России.

Матч проходит в Амстердаме, и большинство зрителей на трибунах поддерживают украиснкую команду.

Более того, болельщики, уже традиционно зарядили уже международный хит "Путин – ху*ло".

Интересно, что российский телеканал "Матч ТВ" после этих кричалок включил интершум.

Напомним, что Россия выиграла со счетом 3:2.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
04.02.2022 в 20:11
просто рашским болельщикам на любом соревновании, на котором они могут появиться, нужно всю игру кричать "путен - не хйлоо!!", и все будет норм))
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 20:11
Вони просто констатували факт
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
04.02.2022 в 20:07
Не "включив", а ВИМКНУВ.
Ответить
0
0
Inactive (Харків)
04.02.2022 в 20:10
Может увімкнув? Знаток мамкин...
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+1
0
max_lugansk (Луганск)
04.02.2022 в 20:06
Так! Це перемога :) Тільки це кричать вболівальники, а Зеля так не може, чи.....
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+2
-1
Skotparker
04.02.2022 в 20:01
И включили песню Голубая Луна для мужских поклонников Императора Царя
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+5
-2
Djon (Киев)
04.02.2022 в 19:59
засцяли. а як кажуть, з пісні слов не викинеш. путин .уйло. навіть після того, як ця потвора здохне, він у пам'яті українців залишиться .уйлом
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+6
-2
Salming (Полтава)
04.02.2022 в 20:11
Для всіх нормальних людей цей ублюдок навіки залишиться є***лом
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0
0
avatar
Prideman (Lviv)
04.02.2022 в 19:56
Вболівальникам респект
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+5
-2


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