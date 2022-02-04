После кричалки "Путин – ху*ло" российский Матч ТВ включил интершум
Украинские болельщики были на высоте
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Сборная Украины по футзалу сыграла свой полуфинальный матч Евро-2022 против России.
Матч проходит в Амстердаме, и большинство зрителей на трибунах поддерживают украиснкую команду.
Более того, болельщики, уже традиционно зарядили уже международный хит "Путин – ху*ло".
Интересно, что российский телеканал "Матч ТВ" после этих кричалок включил интершум.
Напомним, что
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