Игрок сборной Украины по футзалу Сирый: Сумасшедшая поддержка. Наверное, даже в большом футболе такой нет
Болельщикам отдельный респект
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Украины по футзалу Евгений Сирый прокомментировал
"После таких матчей тяжело что-то говорить. Эмоции захлестывают, переполняют. Для нас это была, наверно, маленькая мечта. Немножко не хватило футбольного везения. Я очень горжусь теми ребятами, с которыми делю раздевалку. Всем спасибо.
Сумасшедшая поддержка. Я не знаю, наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене — я не представляю, если бы не COVID-19 и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное.
Спасибо за игру, есть матч за третье место — будем биться. Гол? Каждый мяч важен, пропустили необязательный второй гол. Хорошо, что где-то до конца не сломались, можно было психологически подсесть. Но ничего, опять сплотились, забили, в конце первого тайма даже, может, были возможности сравнять счет. Не могу выделить свой гол.
Чего не хватило в концовке? Везения. Мы отдали все силы, эмоции, всех себя", — сказал Сирый.
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