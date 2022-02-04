Игрок сборной Украины по футзалу Сирый: Сумасшедшая поддержка. Наверное, даже в большом футболе такой нет

Игрок сборной Украины по футзалу Евгений Сирый прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале Евро-2022.

"После таких матчей тяжело что-то говорить. Эмоции захлестывают, переполняют. Для нас это была, наверно, маленькая мечта. Немножко не хватило футбольного везения. Я очень горжусь теми ребятами, с которыми делю раздевалку. Всем спасибо.

Сумасшедшая поддержка. Я не знаю, наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене — я не представляю, если бы не COVID-19 и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное.

Спасибо за игру, есть матч за третье место — будем биться. Гол? Каждый мяч важен, пропустили необязательный второй гол. Хорошо, что где-то до конца не сломались, можно было психологически подсесть. Но ничего, опять сплотились, забили, в конце первого тайма даже, может, были возможности сравнять счет. Не могу выделить свой гол.