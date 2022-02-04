Португалия отыгрывает два гола и выходит в финал Евро. Как это было
Второй полуфинал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за вторым полуфинальным поединком на Евро-2022 по футзалу между Португалией и Испанией. Напомним, что проигравший в этой встрече отправляется в дуэль за третье место, где его уже ожидает Украина. Поединок проходит в Амстердаме на "Ziggo Dome" арене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на площадке.
Португалия - Испания 3:2
Голы: Бруну Коэлью 29, Зики 32, Зики 39 - Рауль Гомес 1, Чино 13
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела. Запас: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.
Испания: Плана, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо. Запас: Хесус Эрреро, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.
Предупреждения: Афонсу Жезуш 37 - Лосано 12
Голы: Бруну Коэлью 29, Зики 32, Зики 39 - Рауль Гомес 1, Чино 13
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела. Запас: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.
Испания: Плана, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо. Запас: Хесус Эрреро, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.
Предупреждения: Афонсу Жезуш 37 - Лосано 12
Второй тайм
|Время
|Событие
|Невероятная победа на характере сборной Португалии. Она и выходит в финал. Испания проваливает вторую часть игры и сыграет с Украиной в матче за третье место Евро-2022.
|40
|Ортис! Капитан "Фурии" с одиннадцати метров не попадает с полуоборота в створ! Звучит сирена! Португалия отыгрывает два мяча и добывает победу 3:2!
|40
|Штрафной для Испании чуть правее центра. Лосано набрал разгон со своей половины и мощно пробил над воротами.
|40
|Пятый полевой у Испании. Но первая атака очень быстро закончилась. Меньше минуты до конца тайма.
|39
|3:2! Снова Зики! Вы в это верите! Абсолютно! Невероятно! Португалия раскатала контратаку, Паулета протащил мяч, отдал левее, Эрик прострелил практически на линию ворот на Зики!
|38
|Моментов по-прежнему немного, но скорость под конец основного времени однозначно возросла. Напомню, что в случае ничьей нас ожидает овертайм и серия пенальти.
|37
|Афонсу Жезуш получил жёлтую. Срыв испанской атаки.
|36
|Кампос здорово перехватил мяч перед португальскими воротами, с острого угла решил не бить, а простреливать: никто из партнёров не откликнулся.
|34
|Ещё шанс у Португалии! Пани Варела расстреливал испанскую рамку, но Плана вовремя вышел из ворот и заблокировал удар!
|33
|Адольфо едва не вывел Испанию вперёд снова! Универсал оказался перед вратарём, убрал и его со своего пути, но из неудобного положение пробил выше рамки метров с пяти!
|33
|Поджимают португальцы. Чувствуется, что они сейчас на эмоциональном подъёме. Испания уже как-то и забыла, когда держала мяч хотя бы пару минут.
|32
|Зики! 2:2! Невероятно! Зики держал мяч метрах в тринадцати от ворот, не нашёл возможность для передачи партнёру, но нашёл шанс для удара из-под защитника! Португалия пока что спасает этот матч!
|31
|Паулета остро стрелял по испанской рамке метров с тринадцати, но неточно.
|29
|Бруну Коэльо бьёт мощно и не по центру, переигрывая Плану! Интрига жива! 1:2 на табло!
|29
|Пенальти зарабатывает Португалия! Перешло всё-таки количество в качество! Ногу Афонсу Жезуса зацепил Ортис!
|29
|Три подряд угловых на испанские ворота, но что-то придумать опасное игроки "селесао" не смогли.
|27
|Бриту замыкал передачу с углового, но в створ не попал. Пора бы португальцам уже задуматься над выходом пятого полевого.
|26
|Ещё один шанс для "селесао"! После перехвата мяч отскочил к Сесилиу, который с разворота хотел пробить метров с десяти, но переиграть Плану не смог!
|25
|Опасно у ворот Испании! Томаш Пасу принял мяч перед воротами правее центра и обводил голкипера, но обвёл и рамку!
|23
|Лосано в контратаке стрелял со средней дистанции низом, Андре Соуза успел среагировать на удар, получив небольшое повреждение в этом моменте. Но голкипер португальцев останется в рамке и продолжит игру.
|22
|Ух! Эрик опасно стрелял низом с левого края, но Плана вытащил неудобный мяч.
|21
|Стартовал второй тайм. Португалия разыгрывает с центра площадки.
Первый тайм
|Время
|Событие
|Испания лучше справилась с реализацией своих моментов. Португалия долго искала варианты, как подобраться к чужим воротам, и, похоже, во второй части тайма к этой задаче начали находить ответы. Дважды каркас сыграл в пользу "Фурии Рохи". А так могли бы сейчас фиксировать 2:2 после 20 минут игры.
|20
|До свистка на перерыв Чино успел открыться на правом фланге и остро пробить - Андре Соуза спасает. На этом первый тайм завершён.
|20
|Пани отлично раскачал защитника перед штрафной и мощно стрелял с левой ноги - Плана намертво мяч забрал.
|19
|Невероятный момент у Портаглии! Афонсо Хесус открылся на левом краю и стрелял мимо вратаря, но защитники подстраховали Плану уже на линии! Тут же добивал Зики, однако и его удар заблокировали! Не идёт мяч пока в испанские ворота.
|18
|Держит Португалия мяч на половище площадки Испании. Есть даже удары. Но Андре Соуза справляется со всей угрозой.
|16
|Тайм-аут для испанцев. В принципе, большой необходимости в этом не было. Подопечные Феде Видаля за очень редкими эпизодами контролируют ход встречи.
|15
|Штанга спасает испанские ворота! Вывалились втроём португальцы на Плану, Томаш Пасу с левого края решил обводить вратаря, но попал в стойку! Второй раз каркас сегодня играет за "Фурию Роху"!
|13
|0:2! Чино! Испания удваивает преимущество! Розыгрыш перед штрафной португальцев, Мельядо откатил вдоль ворот, а Чино в касание пробил мимо троих защитников, а также между голкипером и левой стойкой! Ох и непросто будет "селесао" выкарабкиваться.
|13
|Тайм-аут для действующих чемпионов мира и Европы. Пока мало что получается у португальцев впереди. Наставник "селесао" никакие схемы не рисует, а просто общается с командой. То же делает и его коллега из конкурирующего тренерского штаба.
|12
|Португалия шикарно раскатала мяч и вывела Паулету на свидание с голкипером. Однако универсал "селесао" вместо выхода тет-а-тет решил найти контакт и упасть! Лосано получает жёлтую, а Испания - пятый фол.
|10
|Хоро-о-ошую контратаку разгоняли португальцы, но, кажется, Анжелу с левого края вырезал ужасную передачу на двух партнёров. Мяч пошёл за лицевую.
|9
|11 минут до сирены, а у Испании уже три командных фола. Ситуация не из приятных, но не критична. У португальцев, к слову, нарушений пока 0.
|8
|Португалия продолжает больше владеть мячом. Но пока из этого получилось выжать несколько ударов со средней дистанции. Испания хорошо играет под давлением соперника и справляется со всеми угрозами.
|6
|Хорошо поджимает сейчас Португалия! Подключается к атакам даже голкипер "селесао" Андре Соуза. Не хватает пока только завершающего удара: всё блокируют испанцы.
|5
|Ещё момент у Португалии! Пани Варела замыкал передачу с правого фланга, мяч попал в штангу! Сам же универсал добивал, но с нулевого угла в створ не попал.
|4
|Уууу! Пани Варела решил пяткой пробить за своей спиной и спиной вратаря с левого края штрафной. Голкипер испанцев Плана вовремя вышел из ворот и принял удар на себя.
|4
|Португалия наконец-то взяла мяч под контроль, однако подобраться пока к воротам Планы не получается. Идёт просто стерильное владение.
|2
|Тяжело выглядят португальцы на старте. "Фурия роха" на первых минутах очень уверенна в себе и продолжает идти вперёд и создаёт ещё один момент! После прострела слева голкипер португальцев Андре Соуза не дал замкнуть дальнюю стойку.
|1
|Ничего себе! Уже на 17-й секунде Испания открывает счёт! Прорыв по левому краю, передача к воротам, Рауль Гомес замыкает! Всё как-то слишком просто получилось!
|1
|Матч начался! Испания разыгрывает с центра поля!
|Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн полуфинала Евро-2022 по футзалу. Нас ожидает очень горячее пиренейское дерби между одними из лучших команд мира. А ещё мы узнаем, с кем же Украина сыграет в поединке за третье место турнира. Будет интересно.
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
04.02.2022 в 23:00
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