Соперник для Украины в матче за третье место. Текстовая трансляция Португалия - Испания
Второй полуфинал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за вторым полуфинальным поединком на Евро-2022 по футзалу между Португалией и Испанией. Напомним, что проигравший в этой встрече отправляется в дуэль за третье место, где его уже ожидает Украина. Поединок проходит в Амстердаме на "Ziggo Dome" арене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на площадке.
Португалия - Испания 0:2
Голы: Рауль Гомес 1, Чино 13
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела. Запас: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.
Испания: Плана, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо. Запас: Хесус Эрреро, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.
Предупреждения: Лосано 12
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|Испания лучше справилась с реализацией своих моментов. Португалия долго искала варианты, как подобраться к чужим воротам, и, похоже, во второй части тайма к этой задаче начали находить ответы. Дважды каркас сыграл в пользу "Фурии Рохи". А так могли бы сейчас фиксировать 2:2 после 20 минут игры.
|20
|До свистка на перерыв Чино успел открыться на правом фланге и остро пробить - Андре Соуза спасает. На этом первый тайм завершён.
|20
|Пани отлично раскачал защитника перед штрафной и мощно стрелял с левой ноги - Плана намертво мяч забрал.
|19
|Невероятный момент у Портаглии! Афонсо Хесус открылся на левом краю и стрелял мимо вратаря, но защитники подстраховали Плану уже на линии! Тут же добивал Зики, однако и его удар заблокировали! Не идёт мяч пока в испанские ворота.
|18
|Держит Португалия мяч на половище площадки Испании. Есть даже удары. Но Андре Соуза справляется со всей угрозой.
|16
|Тайм-аут для испанцев. В принципе, большой необходимости в этом не было. Подопечные Феде Видаля за очень редкими эпизодами контролируют ход встречи.
|15
|Штанга спасает испанские ворота! Вывалились втроём португальцы на Плану, Томаш Пасу с левого края решил обводить вратаря, но попал в стойку! Второй раз каркас сегодня играет за "Фурию Роху"!
|13
|0:2! Чино! Испания удваивает преимущество! Розыгрыш перед штрафной португальцев, Мельядо откатил вдоль ворот, а Чино в касание пробил мимо троих защитников, а также между голкипером и левой стойкой! Ох и непросто будет "селесао" выкарабкиваться.
|13
|Тайм-аут для действующих чемпионов мира и Европы. Пока мало что получается у португальцев впереди. Наставник "селесао" никакие схемы не рисует, а просто общается с командой. То же делает и его коллега из конкурирующего тренерского штаба.
|12
|Португалия шикарно раскатала мяч и вывела Паулету на свидание с голкипером. Однако универсал "селесао" вместо выхода тет-а-тет решил найти контакт и упасть! Лосано получает жёлтую, а Испания - пятый фол.
|10
|Хоро-о-ошую контратаку разгоняли португальцы, но, кажется, Анжелу с левого края вырезал ужасную передачу на двух партнёров. Мяч пошёл за лицевую.
|9
|11 минут до сирены, а у Испании уже три командных фола. Ситуация не из приятных, но не критична. У португальцев, к слову, нарушений пока 0.
|8
|Португалия продолжает больше владеть мячом. Но пока из этого получилось выжать несколько ударов со средней дистанции. Испания хорошо играет под давлением соперника и справляется со всеми угрозами.
|6
|Хорошо поджимает сейчас Португалия! Подключается к атакам даже голкипер "селесао" Андре Соуза. Не хватает пока только завершающего удара: всё блокируют испанцы.
|5
|Ещё момент у Португалии! Пани Варела замыкал передачу с правого фланга, мяч попал в штангу! Сам же универсал добивал, но с нулевого угла в створ не попал.
|4
|Уууу! Пани Варела решил пяткой пробить за своей спиной и спиной вратаря с левого края штрафной. Голкипер испанцев Плана вовремя вышел из ворот и принял удар на себя.
|4
|Португалия наконец-то взяла мяч под контроль, однако подобраться пока к воротам Планы не получается. Идёт просто стерильное владение.
|2
|Тяжело выглядят португальцы на старте. "Фурия роха" на первых минутах очень уверенна в себе и продолжает идти вперёд и создаёт ещё один момент! После прострела слева голкипер португальцев Андре Соуза не дал замкнуть дальнюю стойку.
|1
|Ничего себе! Уже на 17-й секунде Испания открывает счёт! Прорыв по левому краю, передача к воротам, Рауль Гомес замыкает! Всё как-то слишком просто получилось!
|1
|Матч начался! Испания разыгрывает с центра поля!
|Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн полуфинала Евро-2022 по футзалу. Нас ожидает очень горячее пиренейское дерби между одними из лучших команд мира. А ещё мы узнаем, с кем же Украина сыграет в поединке за третье место турнира. Будет интересно.
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