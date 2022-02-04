Соперник для Украины в матче за третье место. Текстовая трансляция Португалия - Испания

Испания лучше справилась с реализацией своих моментов. Португалия долго искала варианты, как подобраться к чужим воротам, и, похоже, во второй части тайма к этой задаче начали находить ответы. Дважды каркас сыграл в пользу "Фурии Рохи". А так могли бы сейчас фиксировать 2:2 после 20 минут игры.

20 До свистка на перерыв Чино успел открыться на правом фланге и остро пробить - Андре Соуза спасает. На этом первый тайм завершён.

20 Пани отлично раскачал защитника перед штрафной и мощно стрелял с левой ноги - Плана намертво мяч забрал.

19 Невероятный момент у Портаглии! Афонсо Хесус открылся на левом краю и стрелял мимо вратаря, но защитники подстраховали Плану уже на линии! Тут же добивал Зики, однако и его удар заблокировали! Не идёт мяч пока в испанские ворота.

18 Держит Португалия мяч на половище площадки Испании. Есть даже удары. Но Андре Соуза справляется со всей угрозой.

16 Тайм-аут для испанцев. В принципе, большой необходимости в этом не было. Подопечные Феде Видаля за очень редкими эпизодами контролируют ход встречи.

15 Штанга спасает испанские ворота! Вывалились втроём португальцы на Плану, Томаш Пасу с левого края решил обводить вратаря, но попал в стойку! Второй раз каркас сегодня играет за "Фурию Роху"!

13 0:2! Чино! Испания удваивает преимущество! Розыгрыш перед штрафной португальцев, Мельядо откатил вдоль ворот, а Чино в касание пробил мимо троих защитников, а также между голкипером и левой стойкой! Ох и непросто будет "селесао" выкарабкиваться.

13 Тайм-аут для действующих чемпионов мира и Европы. Пока мало что получается у португальцев впереди. Наставник "селесао" никакие схемы не рисует, а просто общается с командой. То же делает и его коллега из конкурирующего тренерского штаба.

12 Португалия шикарно раскатала мяч и вывела Паулету на свидание с голкипером. Однако универсал "селесао" вместо выхода тет-а-тет решил найти контакт и упасть! Лосано получает жёлтую, а Испания - пятый фол.

10 Хоро-о-ошую контратаку разгоняли португальцы, но, кажется, Анжелу с левого края вырезал ужасную передачу на двух партнёров. Мяч пошёл за лицевую.

9 11 минут до сирены, а у Испании уже три командных фола. Ситуация не из приятных, но не критична. У португальцев, к слову, нарушений пока 0.

8 Португалия продолжает больше владеть мячом. Но пока из этого получилось выжать несколько ударов со средней дистанции. Испания хорошо играет под давлением соперника и справляется со всеми угрозами.

6 Хорошо поджимает сейчас Португалия! Подключается к атакам даже голкипер "селесао" Андре Соуза. Не хватает пока только завершающего удара: всё блокируют испанцы.

5 Ещё момент у Португалии! Пани Варела замыкал передачу с правого фланга, мяч попал в штангу! Сам же универсал добивал, но с нулевого угла в створ не попал.

4 Уууу! Пани Варела решил пяткой пробить за своей спиной и спиной вратаря с левого края штрафной. Голкипер испанцев Плана вовремя вышел из ворот и принял удар на себя.

4 Португалия наконец-то взяла мяч под контроль, однако подобраться пока к воротам Планы не получается. Идёт просто стерильное владение.

2 Тяжело выглядят португальцы на старте. "Фурия роха" на первых минутах очень уверенна в себе и продолжает идти вперёд и создаёт ещё один момент! После прострела слева голкипер португальцев Андре Соуза не дал замкнуть дальнюю стойку.

1 Ничего себе! Уже на 17-й секунде Испания открывает счёт! Прорыв по левому краю, передача к воротам, Рауль Гомес замыкает! Всё как-то слишком просто получилось!

1 Матч начался! Испания разыгрывает с центра поля!