  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Косенко: Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей
В тренде

Косенко: Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Шанс на бронзу остается

Косенко: Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко в эфире "Суспільного" прокомментировал поражение от России (2:3) в 1/2 финала Евро-2022.

– Хотели сначала 4 на 4, но что-то не получалось. Не получался выход из-под прессинга. Когда пошли 5 на 4, то и 2 гола забили, и еще были моменты. Сейчас посмотрим игру, проанализируем. Видно, что уже не такие свежие мы были, все-таки усеченный состав.

Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через "не могу" играли. Спасибо ребятам большое за эту игру – перетерпели, выдержали и при удачном стечении [обстоятельств] могли сравнять счет.

– Вы перешли на игру впятером рано в первом тайме.

– Во-первых, было 5 фолов, а во вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось.

– Насколько важно выиграть матч за бронзу?

– Любые медали чемпионата Европы – это память на все жизнь. Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей. Будем восстанавливаться. Насколько нас хватит, насколько сумеем восстановиться – постараемся сыграть и добиться положительного результата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...