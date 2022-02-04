Косенко: Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко в эфире "Суспільного" прокомментировал поражение от России (2:3) в 1/2 финала Евро-2022.

– Хотели сначала 4 на 4, но что-то не получалось. Не получался выход из-под прессинга. Когда пошли 5 на 4, то и 2 гола забили, и еще были моменты. Сейчас посмотрим игру, проанализируем. Видно, что уже не такие свежие мы были, все-таки усеченный состав.

Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через "не могу" играли. Спасибо ребятам большое за эту игру – перетерпели, выдержали и при удачном стечении [обстоятельств] могли сравнять счет.

– Вы перешли на игру впятером рано в первом тайме.

– Во-первых, было 5 фолов, а во вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось.

– Насколько важно выиграть матч за бронзу?

– Любые медали чемпионата Европы – это память на все жизнь. Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей. Будем восстанавливаться. Насколько нас хватит, насколько сумеем восстановиться – постараемся сыграть и добиться положительного результата.