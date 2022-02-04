Матч за бронзу. Сборная Украины сыграет с пиренейцами

В пятницу, 4 февраля, были сыграны полуфиналы Евро-2022 по футзалу.

В первом из них сборная Украины проиграла России (2:3) , а во втором Португалия одолела Испанию (3:2).

Таким образом, в финале сыграют Португалия и Россия, а в матче за 3-е место сойдутся Украина и Испания.

Матч за 3-е место состоится в субботу, 5 февраля.