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Матч за бронзу. Сборная Украины сыграет с пиренейцами

Футзал
Обновлено
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Решающий матч - уже в субботу

Матч за бронзу. Сборная Украины сыграет с пиренейцами

UEFA Futsal

Новина українською

В пятницу, 4 февраля, были сыграны полуфиналы Евро-2022 по футзалу.

В первом из них сборная Украины проиграла России (2:3), а во втором Португалия одолела Испанию (3:2).

Таким образом, в финале сыграют Португалия и Россия, а в матче за 3-е место сойдутся Украина и Испания.

Матч за 3-е место состоится в субботу, 5 февраля.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (3)
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KadimXa (Харьков)
04.02.2022 в 23:33
С перенейцами? Так это до матча было понятно. Обе страны на одном полуострове.
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okolegko (Київ)
04.02.2022 в 23:30
Зі спанцями Не знаю навіть, чого можна очікувати. Але гра з болотною цивілізацією показала,що можливо будь-що. Тому вболіваймо за наших
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 23:17
бейте чаще по воротам --дурак залетит а России проиграли по дурному сами привезли себе голы
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