Матч за бронзу. Сборная Украины сыграет с пиренейцами
Решающий матч - уже в субботу
UEFA Futsal
В пятницу, 4 февраля, были сыграны полуфиналы Евро-2022 по футзалу.
В первом из них
Таким образом, в финале сыграют Португалия и Россия, а в матче за 3-е место сойдутся Украина и Испания.
Матч за 3-е место состоится в субботу, 5 февраля.
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Комментарии (3)
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KadimXa (Харьков)
04.02.2022 в 23:33
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okolegko (Київ)
04.02.2022 в 23:30
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alex.belogubko (одесса)
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