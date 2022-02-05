Тренер сборной Украины по футзалу: Будем стоять за Шотурму и в радости, и в горе

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поблагодарил всех болельщиков за поддержку в матче против сборной России , а также выразил эту же поддержку Петру Шатурме, который не реализовал пенальти:

“ – Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые приехали в Нидерланды, и всех тех, кто поддерживал нас у телевизионных экранов. Мы чувствовали эту поддержку и со своей стороны пытались подарить радость болельщикам со всей страны. К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам не хватило какой-то толики, чтобы хотя бы сравнять счет, ведь у нас были моменты в конце матча.

Действительно, это большой опыт и он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер, раньше не проходили так далеко в финальных соревнованиях. Сегодня мы играли в полуфинале чемпионата Европы. Поэтому я надеюсь, что и этот опыт, и тот ажиотаж, который мы создали своими выступлениями, повлияют на развитие футзала в Украине и еще больше людей повернутся лицом к футзалу, больше детей будет заниматься футзалом, и это определенный толчок для развития этого вида спорта.

Собственно, мы для этого играем готовимся, чтобы подарить радость болельщикам, и чтобы больше людей начали интересоваться футзалом. Делаем все для популяризации.

– На волне эмоций последних дней, планируете ли вы хотя бы коротенький отдых? Или все-таки сохраняете концентрацию и продолжаете готовиться к матчу за третье место?

– Хочу отдельно поблагодарить своих игроков. Ребята выложились на все сто и отдали все свои силы для достижения результата. Я горжусь игроками, которые очень хорошо смотрятся на протяжении всего чемпионата. Эта встреча не является исключением. Да, что-то получалось, что-то не получалось, но это футзал, против нас играют сильные команды, поэтому и мы играем на максимуме.

Чтобы подготовится к поединку за бронзу, нам действительно нужно отдохнуть и психологически, потому что матч уже послезавтра. Завтра сделаем легкую возобновляемую тренировку и будем готовиться к поединку за бронзу.

– Как чувствует себя Шотурма? Поддержали ли его в раздевалке?

– Безусловно. Петр – опытный игрок, и мы его поддержим в любом случае. Будем стоять за него все вместе, и в радости, и в горе. Он, как настоящий капитан, взял на себя ответственность и выполнил шестиметровый. Это действительно было очень сложно в такой сверхважный момент. К сожалению, он не забил, но это игра так бывает. Мы его все одно однозначно поддержим, он настоящий капитан", - сказал Косенко.