Испания - Украина: когда и где смотреть онлайн матч за третье место Евро-2022

Сборная Украины не пробилась в финал чемпионата Европы по футзалу, однако турнир для неё ещё не завершён. В заключительный день подопечные Александра Косенко сыграют в поединке за третье место. Испания считалась одним из главных претендентов на титул, однако в полуфинале неожиданно уступила Португалии, выигрывая по ходу встречи 2:0. Теперь она вместе с нашей командой разыграет третий комплект наград.

Поединок между Испанией и Украиной состоится в воскресенье, 6 февраля, в Амстердаме на арене "Ziggo Dome". Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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