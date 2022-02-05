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Испания - Украина: когда и где смотреть онлайн матч за третье место Евро-2022

Футзал
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Завершающий матч нашей команды на турнире

Испания - Украина: когда и где смотреть онлайн матч за третье место Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины не пробилась в финал чемпионата Европы по футзалу, однако турнир для неё ещё не завершён. В заключительный день подопечные Александра Косенко сыграют в поединке за третье место. Испания считалась одним из главных претендентов на титул, однако в полуфинале неожиданно уступила Португалии, выигрывая по ходу встречи 2:0. Теперь она вместе с нашей командой разыграет третий комплект наград.

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Поединок между Испанией и Украиной состоится в воскресенье, 6 февраля, в Амстердаме на арене "Ziggo Dome". Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире этот матч покажет UA:Перший. Легально и бесплатно увидеть эту игру в интернете вы сможете на платформе Суспільне | Спорт. Также в интернете вы сможете увидеть эту игру на всех ОТТ-сервисах, где есть трансляция канала UA:Перший: Oll.tv, MEGOGO. Volia TV. Sweet.tv и остальные.

Если у вас не будет возможности увидеть матч - не беда. На сайте UA-Футбол будет текстовая трансляция встречи.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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