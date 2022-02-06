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Матч за бронзу. Сборная Украины играет с Испанией. Текстовая трансляция

Футзал
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Подопечные Косенко попытаются войти в историю

Матч за бронзу. Сборная Украины играет с Испанией. Текстовая трансляция

Фото - футзал України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 6 февраля, состоится поединок за третье место чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Испании и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам", начало – в 15:30.

Наш соперник разгромил Боснию и Герцеговину (5:1), сыграл вничью с Азербайджаном (2:2) и поиздевался над грузинами (8:0). В четвертьфинале были повержены словаки (5:1), но в полуфинале испанцы уступили сборной Португалии (2:3). Подопечные Александра Косенко в полуфинале проиграли России (2:3)

Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Испания: Хесус Эрреро, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо

Запасные: Плана, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Корсун, Зварич

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Испания - Украина 0:0

Голы:

Второй тайм

Время События

Первый тайм

Время События

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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