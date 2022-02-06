Тренер сборной Украины – о матче за бронзу Евро-22: Для нас любые медали – это успех

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящий матч своих подопечных против сборной Испании в матче за бронзу Чемпионата Европы-2022:

“ – Что можете сказать о настрое сборной на матч. Достаточная ли мотивация у команды на поединок с Испанией?

– Безусловно, мотивация незаурядная. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех. Будем бороться, пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственное задание.

– Как охарактеризуете сборную Испании?

– Мы недавно проводили два товарищеских матча против сборной Испании, и хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы обнаружили слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать”, - сказал Косенко.