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Тренер сборной Украины – о матче за бронзу Евро-22: Для нас любые медали – это успех

Футзал
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Тренер сборной Украины – о матче за бронзу Евро-22: Для нас любые медали – это успех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящий матч своих подопечных против сборной Испании в матче за бронзу Чемпионата Европы-2022:

– Что можете сказать о настрое сборной на матч. Достаточная ли мотивация у команды на поединок с Испанией?

– Безусловно, мотивация незаурядная. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех. Будем бороться, пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственное задание.

– Как охарактеризуете сборную Испании?

– Мы недавно проводили два товарищеских матча против сборной Испании, и хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы обнаружили слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать”, - сказал Косенко.

Напомним, что сборная Украины встретится с испанцами сегодня, 6 февраля, в 15.30.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко сборная Испании по футзалу
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Источник:
АФУ

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
06.02.2022 в 14:43
Все з області фантазії. Проти статистики не попреш, 20 ігр провели з іспанцями і тільки 1 гру зіграли в нічию. Можливо 21 гра буду джекпот?
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