Тренер сборной Украины – о матче за бронзу Евро-22: Для нас любые медали – это успех
Есть шанс выйти на пьедестал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящий матч своих подопечных против сборной Испании в матче за бронзу Чемпионата Европы-2022:
“ – Что можете сказать о настрое сборной на матч. Достаточная ли мотивация у команды на поединок с Испанией?
– Безусловно, мотивация незаурядная. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех. Будем бороться, пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственное задание.
– Как охарактеризуете сборную Испании?
– Мы недавно проводили два товарищеских матча против сборной Испании, и хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы обнаружили слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать”, - сказал Косенко.
Напомним, что сборная Украины встретится с испанцами сегодня, 6 февраля, в 15.30.
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