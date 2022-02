Чуда не произошло. Украина уступает Испании и занимает четвёртое место на Евро-2022 по футзалу

Принято считать, что матчи за третье место не имеют никакой ценности. Однако этот был не тот случай по двум причинам. Первая - Украина практически двадцать лет не брала награды на крупных форумах. Вторая - Испания ни разу в истории не выпадала из топ-3 на Евро и вряд ли собиралась эту традицию прерывать. Да, это не гранд-финал, тем не менее свой интерес в победе был у каждой из сторон.

Наши ребята начали поединок великолепно. Пожалуй, впервые на этом турнире, когда мы играли в статуса андердога, мы не боялись своего соперника и уверенно шли вперёд. Первый полу-момент в игре был как раз у "жёлто-синих", когда Корсуну не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выскочить один на один. Впрочем, вице-чемпионы Европы тут же показали, против кого мы играем: Ортис проверил стойку ворот Цыпуна.

Испания играла первым номером, но у Украины очень хорошо получались быстрые выпады, стараясь отвечать на атаки соперника и сэйвы Цыпуна своими.

Увы, первыми забили не мы: Меладо после наброса с аута очень круто пробил слёту в дальнюю "девятку".

Наши ребята не "поплыли", а продолжали играть в свой футбол. А ещё Александр Косенко опять пошёл вперёд с пятым полевым. Уже на двенадцатой минуте игры. Зачастую принято считать, что это большой риск, но на этом Евро наша сборная уже показывала и доказывала - такая тактика приносит результат. Почти сразу едва не забили, когда Шотурме не хватило миллиметров, чтобы замкнуть дальнюю стойку. Правда, вскоре забили мы, защищаясь: Корсун отборолся за мяч, Чернявский его подхватил и низом пробил мимо вратаря.

Ihor Cherniavskyi ⚽️

Ничейный результат держался на табло недолго: минута чистого времени понадобилась "фурии рохе", чтобы найти второй момент. Всё получилось как-то слишком просто - Солано открылся под Журбу на левом фланге и с разворота прошил нашего голкипера.

На перерыв ушли при минимальном дефиците в счёте и с первых секунд второй 20-минутки вышли с пятым полевым. Продолжился планомерный розыгрыш лишнего в попытках найти свой шанс. Но по-настоящему опасных моментов у наших ребят практически не было. Вспомнить можно разве что дальний удар Лебедя, с которым справился Эрреро, а в суматохе перед его же воротами лучше сориентировались как раз испанцы.

Ну, а затем у нас случился двухминутный провал. После углового, который не факт, что был, Боис забил дальним ударом - это 3:1. Тут же Лебедь потерял мяч при игре в пять, Адолфо закатил снаряд в пустовавшую рамку - это 4:1.

????????????????????????



Spain have never finished outside top three ????????❓#FutsalEURO pic.twitter.com/8H0NcSlSie