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Чуда не произошло. Украина уступает Испании и занимает четвёртое место на Евро-2022 по футзалу

Футзал
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(3 голосов)

Мы дали бой, но проиграли в двадцатый раз в истории мировому гранду

Чуда не произошло. Украина уступает Испании и занимает четвёртое место на Евро-2022 по футзалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Принято считать, что матчи за третье место не имеют никакой ценности. Однако этот был не тот случай по двум причинам. Первая - Украина практически двадцать лет не брала награды на крупных форумах. Вторая - Испания ни разу в истории не выпадала из топ-3 на Евро и вряд ли собиралась эту традицию прерывать. Да, это не гранд-финал, тем не менее свой интерес в победе был у каждой из сторон.

Наши ребята начали поединок великолепно. Пожалуй, впервые на этом турнире, когда мы играли в статуса андердога, мы не боялись своего соперника и уверенно шли вперёд. Первый полу-момент в игре был как раз у "жёлто-синих", когда Корсуну не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выскочить один на один. Впрочем, вице-чемпионы Европы тут же показали, против кого мы играем: Ортис проверил стойку ворот Цыпуна.

Испания играла первым номером, но у Украины очень хорошо получались быстрые выпады, стараясь отвечать на атаки соперника и сэйвы Цыпуна своими.

Увы, первыми забили не мы: Меладо после наброса с аута очень круто пробил слёту в дальнюю "девятку".

Наши ребята не "поплыли", а продолжали играть в свой футбол. А ещё Александр Косенко опять пошёл вперёд с пятым полевым. Уже на двенадцатой минуте игры. Зачастую принято считать, что это большой риск, но на этом Евро наша сборная уже показывала и доказывала - такая тактика приносит результат. Почти сразу едва не забили, когда Шотурме не хватило миллиметров, чтобы замкнуть дальнюю стойку. Правда, вскоре забили мы, защищаясь: Корсун отборолся за мяч, Чернявский его подхватил и низом пробил мимо вратаря.

Ничейный результат держался на табло недолго: минута чистого времени понадобилась "фурии рохе", чтобы найти второй момент. Всё получилось как-то слишком просто - Солано открылся под Журбу на левом фланге и с разворота прошил нашего голкипера.

На перерыв ушли при минимальном дефиците в счёте и с первых секунд второй 20-минутки вышли с пятым полевым. Продолжился планомерный розыгрыш лишнего в попытках найти свой шанс. Но по-настоящему опасных моментов у наших ребят практически не было. Вспомнить можно разве что дальний удар Лебедя, с которым справился Эрреро, а в суматохе перед его же воротами лучше сориентировались как раз испанцы.

Ну, а затем у нас случился двухминутный провал. После углового, который не факт, что был, Боис забил дальним ударом - это 3:1. Тут же Лебедь потерял мяч при игре в пять, Адолфо закатил снаряд в пустовавшую рамку - это 4:1.

После этого Испания полностью расслабилась, но повторить фокус, который в пятницу сотворила Португалия, у нас не получилось. Подопечные Александра Косенко нагнетали и создавали. Не хватало только завершающего удара. Не хватило удачи Чернявскому, пробившего в стойку. Не реализовали выход "три в одного". Не смог Зварич в упор пробить Эрреро.

Из 21-го матча против испанской сборной мы проиграли 20. К сожалению, переписать статистику не удалось, оставив "фурию" без топ-3. Тем не менее, критиковать наших ребят не хочется. Да, они немало наслушались после Нидерландов. Но дальнейшее развитие событий показало, что этот пендель был очень нужным и позволил завестись. Текущее четвёртое место - это не вылет в четвертьфинале, как было пять раз подряд. Мы наконец-то сделали шаг вперёд. Хотелось бы, чтобы не ситуативный.

Испания - Украина 4:1
Голы: Мельядо 11, Солано 18, Бойис 31, Адольфо 32 - Чернявский 17
Испания: Эрреро, Гомес, Лосано, Мельядо, Ортис. Запас: Плана, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич. Запас: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.
Предупреждения: Зварич 17, Лебедь 31, Серый 32

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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Комментарии (12)
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Prideman (Lviv)
06.02.2022 в 18:09
ех....а могли грати у фіналі і мати срібло як мінімум
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0
dvaodyn
06.02.2022 в 18:01
Боротися за фінал, а в результаті зайняти 4 місце і навіть бронзи не взяти До таких кульбітів можуть додуматись тільки наші футболісти
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
06.02.2022 в 17:50
Украина не вошла а вышла из истории -чудо не вышло и так на шару пролезли
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0
-1
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Prideman (Lviv)
06.02.2022 в 18:08
іди срати на російські сайти, там таких як ти, багато
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0
0
аалекс ( Крым)
06.02.2022 в 17:37
Жалко, что не получилось, но стоит признать, что результат был предсказуем. Команде спасибо за турнир.
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+4
0
Comment06 (Украина)
06.02.2022 в 17:33
Выглядели достойно, не мальчиками для битья! В мастерстве, конечно, уступали португальским, казахским, российским бразильцам, испанцам, но благодаря морально- волевым со всеми сражались на равных, а когда выпускали пятого игрока,хоть и рискованно, но давили всех! За такую сборную не стыдно! А успехи обязательно придут. Молодцы!
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+3
0
kuko (Lviv)
06.02.2022 в 17:24
Достойно!...
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.02.2022 в 17:21
Дякуємо і за те
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+4
-1
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2.dc (Николаев)
06.02.2022 в 17:20
M-да, не случилось. И, надо признать, что не случилось именно "чуда" ... Ну и штырь с ним )))
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+2
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
06.02.2022 в 17:17
Играли нормально, с моментами, но что есть то есть... Футзал находится в нищебродском состоянии в Украине, так на любительском уровне. Но если вложить деньги, хорошие деньги то реально выигрывать и европу и мир...Но ключевое слово- ЕСЛИ.
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+5
0
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2.dc (Николаев)
06.02.2022 в 17:22
))) ... оно то так. Но, как получается - натурализовать пару-тройку приличных бразил, и мы чемпионы ...
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+2
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.02.2022 в 17:10
Парни, вы молодцы, сражались достойно, успехи придут!
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+6
0


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