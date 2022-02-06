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Испания – Украина 4:1. Матч за третье место на ЕВРО по футзалу. Видео-обзор

Футзал
(1 голосов)

Украина упускает медали

Испания – Украина 4:1. Матч за третье место на ЕВРО по футзалу. Видео-обзор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче за третье место на ЕВРО-22 по футзалу в Амстердаме Испания разгромно обыграла Украину. "Фурия роха" открыла счет на десятой минуте – забил Мелладо. Дальше Украина сравняла на 16 минуте, гол Чернявского. Однако испанцы ответили уже через 60 секунд. После первого тайма счет 2:1. Через 10 минут после начала второй половины соперники сборной Украины забили 3 гол. И меньше, чем через минуту – 4, последний в матче.

ЕВРО-2022, матч за третье место. Амстердам, "Зигго Дом"

Сборная Испании – сборная Украины 4:1

Голы: Мелладо 10'46'', Солано 17'54'', Бойис 30'40'', Адольфо 31'06'' – Чернявский 16'52''

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