"Мне с этим жить". Капитан сборной Украины по футзалу извинился за незабитый пенальти на Евро

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о нереализованном пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России.

"Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился 2 дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками – теперь мне с этим жить.

А так, это еще один шаг в моей жизни – мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – отметил Шотурма.