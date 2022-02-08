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"Мне с этим жить". Капитан сборной Украины по футзалу извинился за незабитый пенальти на Евро

Футзал
(1 голосов)

Трудности закаляют

"Мне с этим жить". Капитан сборной Украины по футзалу извинился за незабитый пенальти на Евро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о нереализованном пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России.

"Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился 2 дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками – теперь мне с этим жить.

А так, это еще один шаг в моей жизни – мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – отметил Шотурма.

Напомним, в полуфинальном поединке футзального Евро против России за минуту до финального свистка Украина при счете 2:3 получила право на пенальти, однако Петр Шотурма не смог переиграть голкипера соперников. В матче за третье место Украина уступила Испании 1:4.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу Петр Шотурма сборная Украины по футзалу
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2022 в 15:29
Или слабак, или на контору играл, или продался рашкованам.
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0
-5
Alex-696 (Немирів)
08.02.2022 в 15:47
Або хтось де біл.
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+2
0
Ураган (Запорожье)
08.02.2022 в 14:59
Мне кажется он и первый пенальти пробил не очень убедительно
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0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.02.2022 в 14:51
как ни крути, но ударил конечно же х........очень жаль.
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+1
0


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