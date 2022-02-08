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Александр Косенко: Сборная Украины по футзалу обратила на себя внимание всей страны

Футзал
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Тренер не собирается останавливаться на достигнутом

Александр Косенко: Сборная Украины по футзалу обратила на себя внимание всей страны

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко оценил выступление сине-желтых на Евро-2022 и поблагодарил своих подопечных.

– Мы обратили на себя внимание всей страны. Мы показали понравившуюся зрителю игру с душой. Болельщика нельзя обмануть – он все видит. Мы чувствовали поддержку и хотели обрадовать всех украинцев. Все матчи прошли на одном дыхании, хотя, поверьте, нам было очень тяжело психологически и физически. Мы были командой от первого до последнего дня. Благодаря своей сплоченности мы и добились результата, проявили характер. Даже в проигравших поединках мы выглядели очень достойно.

Мы приподняли планку и должны двигаться в нужном направлении. Четвертое место – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого посредством товарищеских и официальных матчей. Кое-где не удавалось добиться результата, но мы шли по правильному пути. Мы добились своего, вошли в топ-4 команд Европы и будем продолжать. Наши игроки поняли, что можно показывать хорошую игру. Хочу всех поблагодарить, снимаю шляпу перед ребятами и болельщиками.

- Как вы для себя решаете, когда нужно переходить на игру в пять полевых?

- Мы еще до матча планируем, что будем играть в пять полевых, если что-то пойдет не так. Это все решается по ходу игры вместе с ассистентами, также мы общаемся с ребятами по поводу того, как они чувствуют себя на площадке. Благодаря такому общению легче принять тяжелое решение.

- Насколько важно наличие в команде старожилов во время ответственных поединков?

- В составе нашей сборной было девять дебютантов чемпионата Европы. Нужно, чтобы были опытные игроки, которые через это уже проходили и чувствуют внутреннее напряжение. Мы сейчас собрали в команде лучших исполнителей. Но если опытный игрок будет соответствовать необходимому, на наш взгляд, уровню, мы его обязательно вызываем.

- Почему вы не выпустили вратаря Юрия Савенко в матче с Сербией, когда судьба игры была уже решена?

- Где-то мы немного упустили этот момент из поля зрения, надо было Юрию дать возможность выйти на площадку.

Напомним, сборная Украины вышла из группы на Евро-2022, одержав одну победу при двух поражениях. В четвертьфинале была обыграна сборная Казахстана (5:3), в полуфинале сине-желтые уступили России 2:3, а в поединке за третье место проиграли Испании 1:4.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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