  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Тренер сборной Украины по футзалу: Натурализация - это неуважение к собственным игрокам
В тренде

Тренер сборной Украины по футзалу: Натурализация - это неуважение к собственным игрокам

Футзал
(1 голосов)

Александр Косенко заявил, что этот вопрос в сборной не рассматривается

Тренер сборной Украины по футзалу: Натурализация - это неуважение к собственным игрокам

UEFA Futsal

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказал свое мнение о практике натурализации игроков, которая распространена во многих европейских странах.

— Практически у всех топ-сборных на Евро-2020 были натурализованные игроки. Как вы относитесь к привлечению легионеров?

— Я считаю, что это неуважение к собственным игрокам. Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду. Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем.

Читайте также"Мне с этим жить". Капитан сборной Украины по футзалу извинился за незабитый пенальти на Евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 17:38
А чем человек имеющий законный паспорт хуже местного алкаша . Тот же Эдмар больше украинец чем Зеленский обворовывает свой народ.как обычно кто то виноват тренеру
Ответить
+1
-2
Рыжий из бункера (Сараево)
08.02.2022 в 17:42
Если бы было так, как, например, в Грузии, что нужно сдать экзамен по языку, истории, прожить сколько-то лет - никаких проблем. А когда дают паспорт, чтобы избежать лимита - это другое
Ответить
+2
0
ysebe1970 (Бровары)
08.02.2022 в 17:53
С Эдмаром то ясно.. А от Марлосы и Мораешы залетные птицы.. Это касаеться и американцев в баскетболе..Сыграли пару матчей за сборную и домой..
Ответить
0
0
Savage0059 (Kyiv)
08.02.2022 в 17:36
Натурализация - нормальное явление. Только если она естественная, а не "целевая".
Ответить
0
-1
Рыжий из бункера (Сараево)
08.02.2022 в 17:34
Помоечному шлюхтеру скиньте новость
Ответить
0
-1
kuko (Lviv)
08.02.2022 в 17:21
...спорно...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...