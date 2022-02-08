Тренер сборной Украины по футзалу: Натурализация - это неуважение к собственным игрокам
Александр Косенко заявил, что этот вопрос в сборной не рассматривается
UEFA Futsal
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказал свое мнение о практике натурализации игроков, которая распространена во многих европейских странах.
— Практически у всех топ-сборных на Евро-2020 были натурализованные игроки. Как вы относитесь к привлечению легионеров?
— Я считаю, что это неуважение к собственным игрокам. Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду. Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем.
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