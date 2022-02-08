Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия

УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия (2:3) в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

Напомним, что украинские болельщики во время матча зарядили кричалку "Путин – ху*ло" , после чего диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

После матча Российский футбольный союз обратился в УЕФА, чтобы тот открыл дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".