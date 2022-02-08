Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия
Болельщики сборной Украины активно поддерживали свою команду
uefa.com
УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия (2:3) в полуфинале Евро-2022 по футзалу.
Напомним, что украинские болельщики во время матча
После матча Российский футбольный союз обратился в УЕФА, чтобы тот открыл дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".
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Источник:UEFA
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