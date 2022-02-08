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Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия

Футзал
Обновлено
(4 голосов)

Болельщики сборной Украины активно поддерживали свою команду

Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия

uefa.com

Новина українською

УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия (2:3) в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

Напомним, что украинские болельщики во время матча зарядили кричалку "Путин – ху*ло", после чего диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

После матча Российский футбольный союз обратился в УЕФА, чтобы тот открыл дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".

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В статье: УЕФА сборная Украины по футзалу
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Источник:
UEFA

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Комментарии (20)
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krakow (Херсон)
08.02.2022 в 21:26
УЕФА обязано отреагировать и остановить эту дискриминацию в зародыше.No no racism,уже не актуально. No to huylism,должно быть выбито на каждой футболке.
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+1
0
surzhik (Чернігів)
08.02.2022 в 21:25
Цікаво було б потивитись засідання наживо Суддя мовному експерту - роскажіть що таке Ху.ло і до чого тут Пу
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+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
08.02.2022 в 21:25
Пиhuy! Пылающие пердаки козломордых уйебанов - в кайф! А Х@йло - воистину Х@йло
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
08.02.2022 в 21:18
Пукин хло это еще ладно, но они еще пели про москалей в гробах, а это уже лишнее.
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0
-2
avatar
Prideman (Lviv)
08.02.2022 в 21:11
За правду не карають
Ответить
+4
-1
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
08.02.2022 в 21:06
Что взять с быдлоты , опозорили Украину.
Ответить
+1
-10
avatar
Prideman (Lviv)
08.02.2022 в 21:09
це ти ганьбиш Україну
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+7
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
08.02.2022 в 21:25
Чого ж ти бидловатник позориш нас ???
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0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
08.02.2022 в 21:26
Убейся, підор ватный Уйобок, какого буя ты подписался славным украинским Харьковом?
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0
0
Algrab (Костопiль)
08.02.2022 в 20:55
Та якось на те розслідування...Все рівно х.йло назавжди залишиться х.йлом...
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+7
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.02.2022 в 20:41
Все-таки мокшандія населена реальними дегенератами. Вже всі і забули про той епізод - так ні, треба ж зайвий раз привернути увагу всього світу до того, що тупін - huylo. Тепер ще мільйони людей прочитають про це в новинах і зацікавляться, що означає "huylo". Дякую тобі боже, що я не мо... мокша, бо бути такими тупими - то справжнє прокляття.
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+11
-1
DesnaUA (Чернигов)
08.02.2022 в 20:27
Козломордым не нраицца)))Минусуют комменты)))
Ответить
+11
-1
avatar
okolegko (Київ)
08.02.2022 в 20:25
Люті Укри не дають встати з колін "вєлікім і маґучім русскім"
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+14
0
avatar
Prideman (Lviv)
08.02.2022 в 21:10
ага вони стали з колін, а Китай защипнув ширінку
Ответить
+3
0
Webracer (Київ)
08.02.2022 в 20:23
Так. Терміново потрібно вияснити і повідомити всій світовій спільноті ці неспортивні слова цієї неспортивної пісні.
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+14
0
avatar
okolegko (Київ)
08.02.2022 в 20:26
І зробити опитування серед усіх делегацій УЕФА, чи погоджуються вони з тим, що путін х@йло
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+12
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
08.02.2022 в 20:07
После тщательного расследования, в УЕФА пришли к выводу что Путин таки действительно Уйло! И развели руками…
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+17
-5
avatar
goga19812 (Ukraine)
08.02.2022 в 20:06
Починайте...Козакам-вболівальникам уважуха!!!
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+14
-5
Lotto (Харьков)
08.02.2022 в 20:02
Проведут расследование, х...ло тупин или не ху....ло и если ху...ло то насколько.
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+16
-5
avatar
Romerik (YNWA)
08.02.2022 в 19:48
русскіх ущємляют...кошмар
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+15
-3


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