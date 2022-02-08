Павелко: На арене в Амстердаме едва ли не самый лучший в мире паркет. УАФ закупила такой для сборной по футзалу

Президент УАФ Андрей Павелко высказался об арене Ziggo Dome в Амстердаме, где сборная Украины по футзалу играла на Евро-2022.

"Не могу не отметить едва ли не самый лучший на сегодняшний день в мире паркет, на котором играли сборные. И именно такой высококлассный паркет закупила УАФ для тренировок и выступлений нашей сборной по футзалу, входящей в семью сборных, которыми опекается УАФ (а их всего 21), в Украине.

В частности, на этом паркете команда Александра Косенко готовилась к выступлениям на континентальном первенстве. В будущем футзальные сборные смогут тренироваться и проводить поединки на многофункциональной базе для наших сборных, проект строительства которой во время праздничной церемонии в честь 30-летия УАФ представил президент Украины Владимир Зеленский", – сказал Павелко.