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Павелко: На арене в Амстердаме едва ли не самый лучший в мире паркет. УАФ закупила такой для сборной по футзалу

Футзал
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Павелко: На арене в Амстердаме едва ли не самый лучший в мире паркет. УАФ закупила такой для сборной по футзалу

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Президент УАФ Андрей Павелко высказался об арене Ziggo Dome в Амстердаме, где сборная Украины по футзалу играла на Евро-2022.

"Не могу не отметить едва ли не самый лучший на сегодняшний день в мире паркет, на котором играли сборные. И именно такой высококлассный паркет закупила УАФ для тренировок и выступлений нашей сборной по футзалу, входящей в семью сборных, которыми опекается УАФ (а их всего 21), в Украине.

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В частности, на этом паркете команда Александра Косенко готовилась к выступлениям на континентальном первенстве. В будущем футзальные сборные смогут тренироваться и проводить поединки на многофункциональной базе для наших сборных, проект строительства которой во время праздничной церемонии в честь 30-летия УАФ представил президент Украины Владимир Зеленский", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Женская сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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