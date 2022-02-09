Президент АФУ: У меня жена говорит: Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет третью мировую?

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о психологическом давлении на сборную на Евро-2022, в частности, до и во время матча с Россией.

"В большом футболе разводят команды. На стадии 1/2 уже невозможно развести.

Через четыре года мы не можем получить право на проведение финальной части в Украине. Это очень большой путь, который нужно сделать для страны, организатора. Очень большая конкуренция среди тех, кто будет принимать финальную часть.

Да, президент УАФ, министр молодежи и спорта – мы этот вопрос обсуждали. Вы знаете, что за 30 лет существования нашего независимого государства у нас нет ни одного спортивного сооружения вместимостью более 10 тысяч зрителей.

Вы знаете, что будет финальная часть по баскетболу. Общаемся с ФБУ, чтобы привлечь эти арены для международных форумов.

Еще раз хочу напомнить о аспекте важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого безумного давления никто не получал.

Первые моменты, первые стартовые минуты – наверняка вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, у которого есть сердце, которое через это никогда не проходило.

Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они тоже читают, видят, живут, общаются с родными.

У меня жена говорит: "Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет третью мировую?" И она не шутит. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем – сами россияне уже боятся", - сказал Владыко.