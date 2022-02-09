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Президент АФУ: Если потребуется, мы готовы предоставить свой ответ на жалобу россиян

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

УЕФА начал разбирательство

Президент АФУ: Если потребуется, мы готовы предоставить свой ответ на жалобу россиян

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу, который проходил в Нидерлдандах.

"Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплиарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические речевки со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.

Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, АФУ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было", - сказал Владыко.

Напомним, что по мнению российского футбольного союза, антироссийские кричалки украинских фанатов носили политический характер, способствовали разжиганию ненависти по национальному признаку, а также содержали призывы к убийству.

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В статье: Сергей Владыко сборная Украины по футзалу
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
09.02.2022 в 20:30
Хотелось бы, чтобы ответ был на поле, а всё остальное пустая болтовня и пиар на тему патриотизма...
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0
-3
Algrab (Костопiль)
09.02.2022 в 21:07
москалі знову на мельдонії попалися...Треба було ретельніше і їх хфутзалістів перевірити.
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0
0
Algrab (Костопiль)
09.02.2022 в 20:10
Ось вам шаблон відповіді: " путін- х.йло, ла.ла.лала.ла.ла.ла.ла."...І так тричі...
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