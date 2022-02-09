Президент АФУ: Если потребуется, мы готовы предоставить свой ответ на жалобу россиян
УЕФА начал разбирательство
instagram.com/futsal_ua
Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что
"Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплиарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические речевки со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.
Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, АФУ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было", - сказал Владыко.
Напомним, что по мнению российского футбольного союза, антироссийские кричалки украинских фанатов носили политический характер, способствовали разжиганию ненависти по национальному признаку, а также содержали призывы к убийству.
Популярное сейчас
- Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче
- Герой футбольного дня. Иван Петряк
- Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
- Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
Новости по теме
- 00:45 Украинские Президент АФУ: У меня жена говорит: Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет третью мировую?
- 16:17 Украинские В Киеве сборную Украины по футзалу поздравили с полуфиналом на Евро
- 23:38 Украинские Президент АФУ: Игроки сборной - взрослые люди, знают об отношениях Украины и России