УЕФА открыл дело против УАФ по матчу Украина - Россия на футзальном Евро-2022

УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских болельщиков на матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3).

Напомним, что украинские болельщики во время матча зарядили кричалку "Путин – ху*ло", после чего диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

Так, еще в начале февраля в УЕФА сообщили, что назначили инспектора по этике и дисциплине. В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА. Отмечается, что детали расследования появятся позже.

Пока неизвестно, какое наказание ждет УАФ.