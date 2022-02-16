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УЕФА открыл дело против УАФ по матчу Украина - Россия на футзальном Евро-2022

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Все из-за поведения украинских болельщиков

УЕФА открыл дело против УАФ по матчу Украина - Россия на футзальном Евро-2022

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских болельщиков на матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3).

Напомним, что украинские болельщики во время матча зарядили кричалку "Путин – ху*ло", после чего диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".

Так, еще в начале февраля в УЕФА сообщили, что назначили инспектора по этике и дисциплине. В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА. Отмечается, что детали расследования появятся позже.

Пока неизвестно, какое наказание ждет УАФ.

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В статье: УЕФА сборная Украины по футзалу
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (17)
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Fata Morgana (Запорожье)
16.02.2022 в 16:30
Ну так пусть тогда россияне нам в ответку ходят и поют песню: "Путен не х*йло! ляляля".
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+3
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
16.02.2022 в 16:23
Щоб ви розуміли що Європа ,то стара шлюха яка за бабки з ким хоч ляже.
Ответить
+1
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
16.02.2022 в 16:13
Ахаха,та пішли ви ну*уй!
Ответить
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
16.02.2022 в 16:10
А какой-то підор ватаголовый всё минусует.. Дебил, мля Давай ещё минус, олигофрен козломордый! Фас, свинособака!
Ответить
+7
-1
Одіссей (Донецьк)
16.02.2022 в 16:08
Яка сумна новина. Предлагаю снят ОРК-сборную со всех соревновании, чтоб никто не пел в ее присутствии эту песню!
Ответить
+6
-1
Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 16:03
Деньги (штрафы) не пахнут?...
Ответить
+2
0
kravaserega (Kyiv)
16.02.2022 в 15:51
А Путин всё равно ху.йло
Ответить
+9
-2
Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 15:54
Так. Правду не приховати!
Ответить
+8
-1
avatar
palmotron (Бровари)
16.02.2022 в 15:50
Пісні неспортивного характеру!? А на всіх спортивних заходах тільки пісні спортивного характеру співають!? Ох і лицеміри!
Ответить
+8
-2
Lotto (Харьков)
16.02.2022 в 15:47
УАФ должны объяснить что это не наши болельщики, а голландские шахтеры и вобще атрибутику можно купить в любом магазине, а кричалку они прочитали на стенах шахт и так она им понравилась, что случайно запомнили.
Ответить
+10
-2
Alex-696 (Немирів)
16.02.2022 в 16:50
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
16.02.2022 в 15:47
Тупин х.йло, козломордые п.дар.сы
Ответить
+9
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
16.02.2022 в 15:49
Козломордые - это нелюди. Увидел козломордого - їбашь его
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
16.02.2022 в 15:40
Та піхуй...Все рівно х.йло залишиться х.йлом... Скоро виповзе крисянин з відмазками, але на підх.йловника також піхуй ..
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+10
-2
FC Energy (Новая Каховка)
16.02.2022 в 15:34
Вот оно как, в свободной Европе запрещают говорить правду
Ответить
+9
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
16.02.2022 в 15:29
А плешивый всё равно Х@йло. И весь цивилизованный мир об этом знает. А козломордых уйебанов от этого плющит не по-детски
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+11
-2
Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 15:22
Продажні лицеміри. Вбивство невинних людей і погрози загарбати інші крахни їх не турбують, а нагадування, що кривавий вбивця - це пуйло, їх затурбувало. Еге ж, рашистське бабло їм не смердить.
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+10
-3


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