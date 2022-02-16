УЕФА открыл дело против УАФ по матчу Украина - Россия на футзальном Евро-2022
Все из-за поведения украинских болельщиков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских болельщиков на матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3).
Напомним, что украинские болельщики во время матча зарядили кричалку "Путин – ху*ло", после чего диктор арены попросил "не петь песни неспортивного характера".
Так, еще в начале февраля в УЕФА сообщили, что назначили инспектора по этике и дисциплине. В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА. Отмечается, что детали расследования появятся позже.
Пока неизвестно, какое наказание ждет УАФ.
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