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Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по матчу Украина - Россия

Футзал
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(1 голосов)

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Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по матчу Украина - Россия

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА на прошлой неделе завел дело против Украинской ассоциации футбола по итогам поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче ЕВРО-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

Рассмотрение дисциплинарного производства началось после жалобы российского футбольного союза, который посчитал, что украинские фанаты нарушили дисциплинарный регламент УЕФА. По мнению РФС, в адрес российской сборной с трибуны с украинскими болельщиками звучали кричалки, которые "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

Дисциплинарный комитет УЕФА уже рассмотрел это дело, однако ввиду широкого резонанса этого вопроса и нынешней ситуации вокруг двух стран, вердикт будет озвучен в первой декаде марта.

Напомним, что сам матч завершился победой сборной России со счетом 3:2.

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В статье: УЕФА сборная Украины по футзалу
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Комментарии (5)
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KadimXa (Харьков)
22.02.2022 в 17:47
зачислить раиси технарь и все
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 17:41
Все знают, когда Газпром денег за это покинет...
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+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.02.2022 в 17:31
Після вчорашніх подій вболівальників нагородити треба і подякувати! А фінал ЛЧ відібрати! Про що мова взагалі може бути!!? Досить вже лицемірами бути продажними!!!
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+3
-2
kravaserega (Kyiv)
22.02.2022 в 17:20
А что там рассматривать?? Вчера весь мир убедился, что путин ХУ.Й.ЛО
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+3
-3
avatar
c99baf (Харьков)
22.02.2022 в 18:06
Гораздо раньше...
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0
-1


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