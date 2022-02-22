Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по матчу Украина - Россия

УЕФА на прошлой неделе завел дело против Украинской ассоциации футбола по итогам поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче ЕВРО-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

Рассмотрение дисциплинарного производства началось после жалобы российского футбольного союза, который посчитал, что украинские фанаты нарушили дисциплинарный регламент УЕФА. По мнению РФС, в адрес российской сборной с трибуны с украинскими болельщиками звучали кричалки, которые "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

Дисциплинарный комитет УЕФА уже рассмотрел это дело, однако ввиду широкого резонанса этого вопроса и нынешней ситуации вокруг двух стран, вердикт будет озвучен в первой декаде марта.

Напомним, что сам матч завершился победой сборной России со счетом 3:2.