Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по матчу Украина - Россия
Ждать осталось недолго
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Рассмотрение дисциплинарного производства началось после жалобы российского футбольного союза, который посчитал, что украинские фанаты нарушили дисциплинарный регламент УЕФА. По мнению РФС, в адрес российской сборной с трибуны с украинскими болельщиками звучали кричалки, которые "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".
Дисциплинарный комитет УЕФА уже рассмотрел это дело, однако ввиду широкого резонанса этого вопроса и нынешней ситуации вокруг двух стран, вердикт будет озвучен в первой декаде марта.
Напомним, что сам матч завершился победой сборной России со счетом 3:2.
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