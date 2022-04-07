Капитан сборной Украины по футзалу - о том, что как выбрался из оккупированного Херсона

Капитан сборной Украины по футзалу и один из лидеров херсонского "Продэксима" Петр Шотурма рассказал о том, что как выбрался из оккупированного Херсона.

"Война застала меня в Херсоне. Сначала мы думали, что все будет спокойно, когда возвращались с последнего матча из Ивано-Франковска. Но так получилось, что не смогли уехать в тот же день и пришлось принять ситуацию.

Мы 23 февраля играли в Ивано-Франковске, а когда все началось мне в 4 утра позвонил друг и сказал, что звони семье и говори, чтобы собирали необходимые вещи и старались уезжать, потому что ситуация очень плохая. Я позвонил жене и сказал, чтобы она одевала детей и ждали меня.

Когда уже доезжали до Николаева, то услышали два взрыва – это в аэропорт попали и военную базу. Потом мы видели, как все горит и дымит. Настроение уже было не очень хорошее.

Так случилось, что я не смог уехать в тот же день. Спрашивал у таксистов, кто может доехать, любую сумму могу заплатить, потому что нужно уехать с двумя маленькими детьми. Но они отказывались, потому что ситуация нестабильна. Поехал на автовокзал, думал что может быть какой-нибудь автобус, но ничего не успел. У людей хаос, все начали уезжать. И в конце концов город закрыли, потому что заехали оккупанты и блокпосты сбили. Очень сильно стреляли, бои проходили. Была небезопасная ситуация на выезде.

Когда прогремели два взрыва с самого утра, после этого были очень сильные сирены, все искали себе бомбоубежище. В Херсоне, где мы жили, очень мало таких мест, город был не готов встретить войну и такую ​​ситуацию. Хорошо, что, наш тренер принял и помог в такой ситуации, у него был свой дом и подвал, где были хорошие условия.

И вот когда мы уже приехали к нему, то после этого начались бои, были слышны звуки самолета, грады. До двух недель мы жили в подвале, периодами мы выходили на улицу днем, когда мы знали, что комендантский час закончился.

Мы очень долго ждали зеленого коридора, но как я понял, нам его не давали из-за того, что в городе не происходили бои, у нас уже было спокойно. Они заехали, оккупировали все место, захватили те города, которые им нужны. Уезжать было невозможно.

За неделю, до того как мы уехали, начались создаваться группы с эвакуацией Херсона. И там люди действительно писали, кто и как пытался уехать, кто-то через одну дорогу, через другую. Мы проанализировали всю ситуацию. Все нюансы расписывали в группах, что нужно брать, что проверяют.

Первый день мы выехали двумя машинами, очень тяжело было с маленькими детьми, потому что сидели сзади и надо было ждать, потому что очень большие очереди, было 5 российских блокпостов. Первый пропускали более менее, второй был главный. Потому в первый день до второго даже не доехали, начались бои. Ты сидишь в машине, слышишь и видишь взрывы, звуки неприятные были. И мы решили не рисковать, развернулись и уехали домой. Эта поездка была на свой риск.

Было, что мы целый день простояли на солнце с детьми, но нам было важно доехать. На другой день у нас тоже не получилось, мы доехали до второго блокпоста. И там к пяти часам вечера едет машина оккупантов и говорят, что сегодня коридора уже не будет, разворачивайтесь и езжайте обратно. Ибо очень сильные начинаются бои.

А потом уже на третий день стал искать автомобиль лично для нашей семьи. Но помог нам особенно президент клуба "Ураган". Когда мы получили автомобиль, поняли, что нужно попробовать еще, пока есть дорога. Проверки были не очень хорошие, с мужчин снимали футболки, смотрели шрамы, татуировки. Но с детьми было легче уезжать, лояльнее смотрели на эту ситуацию.

Когда мы уже проехали четвертый блокпост, то перед пятым уже начинается минное поле, и ты зигзагом проезжаешь. И они уже подходят и говорят, следующий блокпост уже ваш. Становится облегчение, но все равно едешь в напряжении, пока не доедешь до Николаева. Когда доехали до нашего блокпоста, видишь украинцев и счастье переполняет. Уже становится спокойнее, но все равно до Николаева дорога перебита, окопы, танки стоят, военная ситуация. И когда доехали, то уже спокойствие, родная земля", – рассказал Шотурма.