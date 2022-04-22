Украинка назначена делегатом на матчи футзальной Лиги чемпионов

Представитель Ассоциации футзала Украины Марина Кирилюк будет выполнять функции делегата УЕФА на матчах "Финала четырех" футзальной Лиги чемпионов сезона-2021/2022, которые пройдут в латвийской Риге 29 апреля и 1 мая.

Об этом сообщает УАФ со ссылкой на АФУ.

В первой полуфинальной паре французский "Аньер-Вильнев" встретится с португальским "Спортингом", а во второй сойдутся испанская "Барселона" и португальская "Бенфика". Через два дня состоятся матч за третье место и финал.