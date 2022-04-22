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Украинка назначена делегатом на матчи футзальной Лиги чемпионов

Футзал
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Украинка назначена делегатом на матчи футзальной Лиги чемпионов

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Представитель Ассоциации футзала Украины Марина Кирилюк будет выполнять функции делегата УЕФА на матчах "Финала четырех" футзальной Лиги чемпионов сезона-2021/2022, которые пройдут в латвийской Риге 29 апреля и 1 мая.

Об этом сообщает УАФ со ссылкой на АФУ.

В первой полуфинальной паре французский "Аньер-Вильнев" встретится с португальским "Спортингом", а во второй сойдутся испанская "Барселона" и португальская "Бенфика". Через два дня состоятся матч за третье место и финал.

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В статье: футзал Лига чемпионов по футзалу
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Источник:
УАФ

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