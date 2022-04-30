Гол пятой из-за пределов штрафной как апогей феерии. ВИДЕО обзор матча Бенфика – Барселона

В пятницу, 29 апреля, состоялись полуфиналы Лиги Чемпионов по футзалу. Если в противостоянии "Аньер Вилленюв" - "Спортинг" интриги фактически не было (португальцы выиграли 2:6), то "Бенфика" и "Барселона" поразили невероятным сюжетом.

До перерыва лиссабонцы забили в ворота каталонцев три сухих мяча. Но во второй половине уже блаугранас диктовал условия. Особенно эффектным получился второй гол в исполнении Феррао – бразилец забил пяткой с дальнего (как для футзала) расстояния.

"Барса" сравняла и даже вышла вперед, но тактика с шестым полевым принесла "Бенфике" успех - она ​​смогла перевести игру в овертайм. Однако в последние секунды экстратайма орлы пропустили пятый решающий гол. "Барселона" вышла в финал, где 1 мая сыграет со "Спортингом".

Вашему вниманию видео обзор матча "Бенфика" - "Барселона".

Футзал. Лига Чемпионов. Полуфинал

"Бенфика" - "Барселона" 4:5

Голы: Тайеби 1, Роча 9, Жезуз 17, Чишкала 38 – Соуза 21 аг, Феррао 31, Диего 35, 38, Адольфо 50