Капитан женской сборной Украины: Футзал — это способ показать любовь и гордость за наш народ
Женская команда готовится к футзальному Евро
Фото: АФУ
Женская сборная Украины по футзалу готовится к финальному турниру Евро-2022. В рамках подготовки украинки провели 3 контрольных матча: Португалией (0:6), Францией (5:1 и Италией (1:8).
Капитан команды Юлия Форсюк рассказала, как сине-желтые готовились к турниру в условиях срыва.
"У каждого члена нашей команды были разные трудности. Главная проблема в том, что мы не играли весь сезон. То, что началось в нашей стране 24 февраля, разрушило наши планы. Чемпионат был остановлен, большинство девушек уехало из Украины.
Было здорово, что команды из разных стран дали нам возможность тренироваться или играть, но это не то же самое, что тренироваться одной командой на протяжении всего сезона. Девочки не в лучшей физической и психологической форме, но мы будем работать на хороший результат.
Евро — это карьерное событие, вершина моего пути. Это то, к чему вы стремитесь. Мое лучшее воспоминание в 2019 году было перед полуфиналом против Португалии. Я впервые играла на такой большой арене, на таком красивое поле и при таком количестве людей на трибунах.
Это была мечта сыграть на таком турнире. Чувствуешь себя Рикардиньо! Было невероятно эмоционально видеть себя на большом экране под гимн Украины, но нужно преодолеть это и сосредоточиться на игре.
Футзал — это наш способ показать нашу любовь и гордость за украинский народ и показать Европе его боль. Мы надеемся, что сосредоточенное внимание на Украине сделает нас сильнее и поможет украинским игрокам и нашему народу в будущем. В нашей стране идет война, и на пути к этому турниру нам пришлось столкнуться с разными трудностями. Но мы готовы играть и представлять Украину", - подытожила она.
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