Сегодня сборная Украины среди женщин стартует в Финале четырех Евро-2022
В полуфинале сыграем с действующими чемпионками Европы
Фото Павла Кубанова - УАФ
В португальском городе Гондомар сегодня стартует Финал четырех на Чемпионате Европы 2022 по футзалу среди женщин. Во второй раз подряд в решающей стадии соревнований примет участие и сборная Украины.
В течение трех дней нас ожидает классическая схема Финала четырех: два полуфинала (1 июля), а также матч за третье место и финал (3 июля).
Правами на показ игр в Украине владеет Суспільне, однако платформа пока не анонсировала, что будет показывать сегодня матчи. Точно можно будет увидеть игру Украина – Испания на UEFA.tv (бесплатно и после регистрации).
Украинской сборной в первом поединке предстоит сыграть с действующими чемпионками Европы по футзалу, испанками. Матч начнется 1 июля в 19.00.
Вторым полуфиналом станет дуэль Португалии и Венгрии. Венгерки попали в Финал четырех в качестве "лаки лузера", заменившего на этой стадии соревнований биомусор. Игру смотрите 1 июля в 22:30.
Решающие встречи намечены на 3 июля. В 15:30 состоится поединок за третье место, а в 19:00 – финал.
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