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Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании с разницей в девять голов

Футзал
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Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании с разницей в девять голов

Фото: УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу уступила Испании.

"Сине-желтый" коллектив противостоял действующему чемпиону Европы в полуфинале Евро. Счет получился разгромным - 0:9.

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Таким образом женская сборная Украины по футзалу примет участие в игре за третье место, которая пройдет третьего июля. Соперник - проигравший в паре Португалия/Венгрия.

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В статье: футзал
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Источник:
УАФ

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