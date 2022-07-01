Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании с разницей в девять голов
Фото: УЕФА
Женская сборная Украины по футзалу уступила Испании.
"Сине-желтый" коллектив противостоял действующему чемпиону Европы в полуфинале Евро. Счет получился разгромным - 0:9.
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Таким образом женская сборная Украины по футзалу примет участие в игре за третье место, которая пройдет третьего июля. Соперник - проигравший в паре Португалия/Венгрия.
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Источник:УАФ
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