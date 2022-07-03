  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории заняла третье место на Евро
В тренде

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории заняла третье место на Евро

Футзал
(1 голосов)

Браво!

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории заняла третье место на Евро

Фото: УАФ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу среди женщин впервые в истории заняла медальное место на чемпионате Европы. Наша команда в поединке за третье место одолела венгерок 2:1.

В составе украинок голами отмечались Титова и Воловенко. На последние минуты венгерки бросили в бой пятого полевого, что позволило им забить один ответный гол.

Напомним, что решающая часть женского чемпионата Европы по футзалу проходит в формате "Финала четырех". В полуфинальном поединке наши девушки потерпели поражение от действующих победительниц турнира, испанок.

Венгрия не пробилась в Евро по спортивному принципу. Но попала в "Финал четырех" в качестве "лаки лузера", заменив здесь сборную 404.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде