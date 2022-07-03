Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории заняла третье место на Евро

Сборная Украины по футзалу среди женщин впервые в истории заняла медальное место на чемпионате Европы. Наша команда в поединке за третье место одолела венгерок 2:1.

В составе украинок голами отмечались Титова и Воловенко. На последние минуты венгерки бросили в бой пятого полевого, что позволило им забить один ответный гол.

Напомним, что решающая часть женского чемпионата Европы по футзалу проходит в формате "Финала четырех". В полуфинальном поединке наши девушки потерпели поражение от действующих победительниц турнира, испанок.

Венгрия не пробилась в Евро по спортивному принципу. Но попала в "Финал четырех" в качестве "лаки лузера", заменив здесь сборную 404.