Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории заняла третье место на Евро
Браво!
Фото: УАФ / Автор невідомий
Сборная Украины по
В составе украинок голами отмечались Титова и Воловенко. На последние минуты венгерки бросили в бой пятого полевого, что позволило им забить один ответный гол.
Напомним, что решающая часть женского чемпионата Европы по футзалу проходит в формате "Финала четырех". В полуфинальном поединке наши девушки потерпели поражение от действующих победительниц турнира, испанок.
Венгрия не пробилась в Евро по спортивному принципу. Но попала в "Финал четырех" в качестве "лаки лузера", заменив здесь сборную 404.
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