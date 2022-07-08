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Продэксим получил соперников по футзальной Лиги чемпионов

Футзал
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Состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов турнира

Продэксим получил соперников по футзальной Лиги чемпионов

Фото: uefa.com

Новина українською

В четверг, 7 июля состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги Чемпионов по футзалу 2022/23.

Украину будет представлять херсонский "Продэксим", который начнет соревнования с Пути А основного раунда. Украинская команда сразится за путевку в следующий этап с португальской "Бенфикой", венгерским "Холодашем" и румынским "Юнайтед Галац".

Отметим, что из группы пройдут три команды из четырех. Матчи предварительного раунда пройдут с 23-го по 28-е августа, основного - с 25-го по 30-е октября.

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В статье: Продэксим (Херсон)
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